狡免三窟！販毒集團藏身北、中多處套房　警攻堅畫面曝

▲警衝入套房內逮人。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣警察局於今年安居緝毒專案期間，查獲王姓犯嫌販賣毒品案，過程中查知王嫌上游藥頭乃3人以上組成之販毒集團，遂成立專案小組積極溯源並於日前執行收網，在台中市、新北市中和、樹林區等多處出租套房內，拘捕該販毒集團4人到案，起獲第一、二級毒品一批，改造手槍2支、子彈17發，其中冷姓主嫌並經法院裁定羈押禁見。

▲販毒集團4人遭逮，冷姓主嫌經法院裁定羈押禁見。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方指出，由於該販毒集團成員居無定所，活動範圍遍及嘉義縣市、台中市、新北市，且經常更換交通工具及通訊電話，藉以規避警方查緝，於是運用科技設備蒐證後鎖定相關犯嫌及其住居所，本月7日見時機成熟，會同刑事局偵查第六大隊第四隊、台中市警察局第六分局、新北市海山分局、刑警大隊等單位，兵分多路在台中市、新北市中和、樹林區等多處出租套房內，一舉逮捕冷姓主嫌為首之販毒集團，現場並查獲第一級毒品海洛因約200公克、摻入海洛因毒品香菸11支、安非他命約13公克，電子磅秤3台、仿92改造手槍1支、JP915仿金牛座改造手槍1支、子彈17發。

▲起獲第一、二級毒品一批，改造手槍2支、子彈17發。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣警察局呼籲，切勿輕易嘗試毒品，以免造成一失足成千古恨，如有接獲類似手機訊息或於網路瀏覽到相關訊息時，均應向該局報案，並提供相關訊息來源及畫面截圖，以利該局偵處，民眾對周遭親友也應多加提醒及宣導，發現疑似販毒或吸毒之可疑人、事、物應立即報案，警方將全力查緝以保障民眾免於受毒品之危害。