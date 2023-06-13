　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狡免三窟！販毒集團藏身北、中多處套房　警攻堅畫面曝

▲▼ 我嘉治安不容挑釁 溯源追出毒品上游 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲警衝入套房內逮人。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣警察局於今年安居緝毒專案期間，查獲王姓犯嫌販賣毒品案，過程中查知王嫌上游藥頭乃3人以上組成之販毒集團，遂成立專案小組積極溯源並於日前執行收網，在台中市、新北市中和、樹林區等多處出租套房內，拘捕該販毒集團4人到案，起獲第一、二級毒品一批，改造手槍2支、子彈17發，其中冷姓主嫌並經法院裁定羈押禁見。

▲▼ 我嘉治安不容挑釁 溯源追出毒品上游 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲販毒集團4人遭逮，冷姓主嫌經法院裁定羈押禁見。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方指出，由於該販毒集團成員居無定所，活動範圍遍及嘉義縣市、台中市、新北市，且經常更換交通工具及通訊電話，藉以規避警方查緝，於是運用科技設備蒐證後鎖定相關犯嫌及其住居所，本月7日見時機成熟，會同刑事局偵查第六大隊第四隊、台中市警察局第六分局、新北市海山分局、刑警大隊等單位，兵分多路在台中市、新北市中和、樹林區等多處出租套房內，一舉逮捕冷姓主嫌為首之販毒集團，現場並查獲第一級毒品海洛因約200公克、摻入海洛因毒品香菸11支、安非他命約13公克，電子磅秤3台、仿92改造手槍1支、JP915仿金牛座改造手槍1支、子彈17發。

▲▼ 我嘉治安不容挑釁 溯源追出毒品上游 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲起獲第一、二級毒品一批，改造手槍2支、子彈17發。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣警察局呼籲，切勿輕易嘗試毒品，以免造成一失足成千古恨，如有接獲類似手機訊息或於網路瀏覽到相關訊息時，均應向該局報案，並提供相關訊息來源及畫面截圖，以利該局偵處，民眾對周遭親友也應多加提醒及宣導，發現疑似販毒或吸毒之可疑人、事、物應立即報案，警方將全力查緝以保障民眾免於受毒品之危害。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
台南警性騷女房仲！摸腰換簽約再「含稅」　遭2大過免職
周玉蔻嗆他恐成「色狼法務部長」　黃國昌怒批下流：直接提告
快訊／新北12名幼兒尿液檢驗結果出爐
資深歌手高雄離世！享壽68歲　心臟3血管堵塞
這3天雨最大！　端午連假天氣曝
吃4.3星名店雷爆！　假造客人筆跡「加菜逼付錢」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

軍情局上校性騷女同事！動物園停車場強抱親吻　她受驚下車閃人

台南警性騷女房仲！陪唱摸腰換簽約再「含稅」　遭2大過免職

正面迎擊！性騷擾止步　斗六正妹女警傳授實用防身術

金門2車路口對決！休旅車頭狂冒煙　小客車上3人受傷送醫

房東戀上女房客「勸妻5人行」　兒證實：做不到就不要我們

狡免三窟！販毒集團藏身北、中多處套房　警攻堅畫面曝

一支手錶60萬！假親友誑投資　行員及警聯手戳破騙局

媽媽就在旁邊！色男襲臀女童2次　怪公車急剎遭正義乘客打臉

快訊／當眾被帶走！偵查小隊長涉貪「洩密給毒販」　裁准羈押禁見

借帳號給詐團判賠489萬元！送貨員辯應徵當鋪業務受騙　法官不採信

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

軍情局上校性騷女同事！動物園停車場強抱親吻　她受驚下車閃人

台南警性騷女房仲！陪唱摸腰換簽約再「含稅」　遭2大過免職

正面迎擊！性騷擾止步　斗六正妹女警傳授實用防身術

金門2車路口對決！休旅車頭狂冒煙　小客車上3人受傷送醫

房東戀上女房客「勸妻5人行」　兒證實：做不到就不要我們

狡免三窟！販毒集團藏身北、中多處套房　警攻堅畫面曝

一支手錶60萬！假親友誑投資　行員及警聯手戳破騙局

媽媽就在旁邊！色男襲臀女童2次　怪公車急剎遭正義乘客打臉

快訊／當眾被帶走！偵查小隊長涉貪「洩密給毒販」　裁准羈押禁見

借帳號給詐團判賠489萬元！送貨員辯應徵當鋪業務受騙　法官不採信

張育成最快6月底歸隊大聯盟　下周再重啟復健賽

張育成因二次傷害歸隊再度延遲　拚6月底重返大聯盟

張宇韶、朱凱翔皆遭控性騷擾　黃揚明宣布：不與他們同台直播

餵藥案持續延燒　矢板明夫：侯友宜團隊危機處理不合格

5大提升工作專注度建議　「早上」效率最高，先處理高報酬機會

香港腳症狀這3種最常見！4大類型一次看　醫曝治療不復發訣竅

台中最強排骨麵！湯頭濃郁＋肉塊輕咬骨肉分離　三重也能吃到

陸光伏企業高管在德國下飛機時被帶走！　光伏協會：人已回酒店

蜜蜂突飛進廚房越聚越多　女屋主不在意「半小時築巨型蜂巢」

網友控陳其邁25年前疑涉不當解僱　深夜悄刪文

主子一臉厭世模仿她抬腿 馬麻轉頭一看笑翻：學屁啊

社會熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

人夫剃毛暴打老婆　全因偷看手機

快訊／霧峰分局偵查小隊長涉貪　裁准羈押禁見

獨／偵查小隊長疑涉貪！辦公室裡當眾被帶走

即／嘉義男持鐵撬毆鄰居！反被搶走重擊慘死

朱學恒告發自己！鄭家純揭背後原因

後悔買1.5萬寶寶寫真　她1原因追回錢

即／駕瑞典坦克撞死1男2女　宜大教授搶救6天不治

快訊／槍殺關渡鹹粥闆娘！嫌躲土地公廟睡覺　落網畫面曝

獨／神明也不能阻擋黑令旗　冤主有正當理由索命

即／暴雨炸不停！高雄前鎮水淹「半個輪胎高」

更多熱門

相關新聞

即／嘉義男持鐵撬毆鄰居！反被搶走重擊慘死

即／嘉義男持鐵撬毆鄰居！反被搶走重擊慘死

嘉義縣水上鄉2日晚間驚傳鄰居鬥毆事件，2名男子不明原因發生爭執，其中吳姓男子返家持鐵撬到蔡姓男子家理論，不料鐵撬卻遭對方搶走，並被打倒在地。警方獲報後趕往現場，發現吳男已無生命跡象，送醫後宣告不治，目前警方已將蔡男帶回進一步釐清案情。

巴洛克式建築「3萬元起含管理」　網嘲：不吃不喝1個月可買2戶

巴洛克式建築「3萬元起含管理」　網嘲：不吃不喝1個月可買2戶

高雄男登眠月線不適　林務局出動台車救援

高雄男登眠月線不適　林務局出動台車救援

全台250部重機大會師「總價超過2億」

全台250部重機大會師「總價超過2億」

蔡阿嘎雞肉飯影片悄下架！嘉義人：有道歉嗎？

蔡阿嘎雞肉飯影片悄下架！嘉義人：有道歉嗎？

關鍵字：

嘉義販毒集團

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

恩愛後老「妹妹痛、肚子脹」　醫曝羞羞真相

「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

邱晨遭爆30年前性侵實習生　客委會宣布停辦紀念音樂會

每月領1.3萬補助！財金部會發錢　申請條件一次看

行李放博愛座被公審！她PO車廂照反擊喊告

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面