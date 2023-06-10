全台重機熱血齊聚嘉義！　250部大會師「總價逾2億」場面超壯觀

記者翁伊森、蔡怡萍／嘉義報導

今（10）日全台從北到南都下雨，但仍澆不熄嘉義水上鄉白人牙膏觀光工廠舉行的「全國重機大會師」滿滿熱血，各種酷炫拉風重機一字排開，整個會場呈現壯觀畫面，大約有250台紅牌重機齊聚一堂，總價值更超過2億，浩大場面讓重機推廣協會理事長謝一成也直呼「非常難得」！

▲今日在嘉義舉行重機大會師，250台齊聚一堂、總價值高達2億。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



[廣告]請繼續往下閱讀...

重機協會推廣10日選在嘉義水上白人牙膏觀光工廠舉行全台大會師，台灣火神重機推廣協會理事兼推廣協會雲嘉分行人資長的謝一成表示，全台共有8個分會、有300多名會員，而今天這場活動齊聚了約250台重機，總價突破2億元，盛大的場面可以說是史上第一次，實在非常難得。

▲台灣火神重機推廣協會理事謝一成表示，這麼盛大的場面也是史上第一次。



謝一成指出，為了這場會師，有北部的會員清晨5點就出發一路南下，雖然路途中天公不作美，但仍然不畏風雨熱血抵達嘉義，而多數的大會師最多大約都只有100多台，但今天從全台各地一共來了200多台，算是最多的一次，也是非常少見的機會。

而今天天氣雖然陰雨潮濕，但全台重機愛好者仍騎著帥氣愛車共襄盛舉，各式各樣廠牌、型號的紅牌重機整齊地排放在會場，難得一見的場面非常壯觀。