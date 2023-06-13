女組長害跳樓、男校長帶頭歧視　公家機關爆霸凌

▲位於嘉義縣的民雄工業區服務中心，隸屬經濟部工業局。



圖文／鏡週刊

職場霸凌層出不窮！一名在經濟部民雄工業區服務中心任職的女子，長期遭組長刁難，明知她罹患憂鬱症，還出言譏諷，甚至要她獨自巡視三百公頃的廠區，害她跳樓輕生，所幸撿回一命。無獨有偶，高雄一名患有亞斯伯格症的女老師，也長期遭校長歧視、羞辱，甚至鼓動家長投訴，將她解聘，女老師申訴之後，教育局雖然認定校長霸凌成立，卻沒同意她復職，讓她無法接受。

任職經濟部工業局「民雄工業區服務中心」的吳姓女子今年1月18日從服務中心三樓跳樓輕生，還好緊急送醫撿回一命，但她嚴重腦震盪，下腰部第二節脊椎、雙腳腳跟及尾椎骨多處粉碎性骨折。吳夫氣憤地告訴本刊，妻子是職場霸凌受害者，霸凌她的就是直屬主管戴姓女組長。

▼吳女雖保住一命，但多處粉碎性骨折，目前仍在休養中。



吳夫表示，原本就有憂鬱症的妻子，雖持續服藥，但因戴女不斷壓榨，病情日趨惡化。例如規定只有一級組員才能接的工安業務，卻硬要吳接手，吳告訴戴自己有憂鬱症，戴不理會，也未依規定通報。

▼吳夫（圖）對妻子遭職場霸凌、跳樓輕生，深感憤怒與痛心。



事發當天，戴女要求吳獨自巡視三百多公頃的工業區，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。吳夫說：「這是整組人、包括組長，都要分工參與的工作，我太太之前只負責排班、登記，戴未經工作會報指派，就把所有工作丟給她！」吳女無法接受，下午就發生跳樓的悲劇。

▼吳女不堪組長壓榨、刁難，一時想不開從3樓跳下。



高雄的教育界也發生職場霸凌案。2016年高雄市政府教育局開放身心障礙者報考教師，一名患有亞斯伯格症的黃姓女子參加甄試，錄取後分發到美濃區福安國小附設幼兒園擔任老師，沒想到卻遭校長莊宗霖歧視。

▼患有亞斯伯格症的黃姓女老師遭到歧視、解聘，目前向教育部申訴中。



校長得知黃老師是亞斯伯格症患者，劈頭就問她：「有在吃藥嗎？」也常在眾人面前罵她：「頭腦有問題！你頭腦正常嗎？」另常在開會時以「頭腦正常的老師不會這樣做」等話羞辱她。

▼校長莊宗霖對黃姓老師言語貶抑，導致她長期處於不友善的職場環境。圖中教師、學生均非當事人。

為了把黃女趕走，校長先以她「言語羞辱學生」「親師溝通失當」等理由，對她啟動輔導機制，之後利用家長向教育局投訴她，啟動不適任教師處理機制，最終將她解聘。黃無法接受，向教育局申訴，教育局職場霸凌調查小組深入調查後，認定校長霸凌，卻沒讓黃復職。

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