在外租房太貴！21歲女住家裡「搭飛機通勤」　凌晨3點起床趕上班

▲女子為了省錢，寧願早起搭飛機通勤。（圖／翻攝自TikTok／sophiacelentano48）

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅來納州21歲女子索菲亞(Sophia Celentano)獲得一份在紐澤西州的實習工作，然而她卻不在當地租房，而是繼續住在家中，每周以搭乘飛機方式通勤，因為機票錢竟然比房租費還便宜，超狂通勤方式讓她在網路上爆紅。

21歲索菲亞在TikTok上拍片表示，她獲得了一份在紐澤西州鄰近紐約市的企業實習機會，由於該工作不是全職工作，每周只需要進公司一次，考量當地租房的高額房價，最後讓她寧願選擇凌晨3點起床，每周搭機通勤。

索菲亞表示，住在家裡每周只需要花費美元100元（約台幣3,077元）機票費、美元100元車資和美元25元（約台幣770元）餐費，總計10周下來，總費用約美元2250元（約台幣6.9萬元），比她在當地短期租屋，房租費約美元4,250元（約台幣13萬元）還要便宜。

索菲亞表示，雖然為了準時9點到公司，必須凌晨3點起床準備，搭機轉車才能抵達十分累人，返家時也需要花費數小時在機場等待飛機，但是這樣做除了可以省錢，還能讓她與家人男友相聚在一起，所以她仍然覺得自己選擇了比較好的做法。

影片曝光後在網路上爆紅，有許多網友認為索菲亞作法太瘋狂，「這樣長期下來不是會很累嗎？沒有任何工作值得搞成這樣」、「再高的薪水，也不值得讓我凌晨3點起床」，但也有許多網友贊成她作法。索菲亞透露，她後來得知一名同事其實和她一樣，選擇從喬治亞州亞特蘭大市搭機通勤。