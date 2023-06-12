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超商獨家「葡萄冰沙聖代」！最上層鋪滿優格奶蓋　還吃得到QQ蒟蒻

▲▼ 7-11獨家開賣「小美葡萄plus冰沙聖代」。（圖／7-11提供）

▲7-11獨家開賣「小美葡萄plus冰沙聖代」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

夏天正式來臨，這麼熱當然要吃冰才過癮！就有超商開賣最新「葡萄冰沙聖代」，口味酸甜的葡萄冰沙裡加了蒟蒻增添口感，最上層還鋪滿優格奶蓋，送進嘴裡超幸福，且即日起還可搭配冰品優惠活動，指定冰品任2支最低0元起。

7-11獨家開賣「小美葡萄plus冰沙聖代」，酸酸甜甜的葡萄冰沙裡還加了Q滑的蒟蒻，搭配優格奶蓋的微酸奶香，讓整體口味、口感都超有層次；同步還有超Q粉色系「森永客美多草莓歐蕾漂浮聖代」，由日本客美多咖啡館監製，杯子裡裝的是草莓歐蕾風味碎冰，還加了白巧克力豆增添口感。

▲▼ 7-11獨家開賣「小美葡萄plus冰沙聖代」。（圖／7-11提供）

▲「小美葡萄plus冰沙聖代」葡萄冰沙裡還加了蒟蒻，最上層鋪滿優格奶蓋。

▲▼7-11獨家販售「森永客美多草莓歐蕾漂浮聖代」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11獨家「森永客美多草莓歐蕾漂浮聖代」，粉色系超可愛。（圖／記者周姈姈攝）

即日起吃冰可搭配優惠，7-11在6/27前推出「國際冰品節」活動，指定冰品任2支最低0元起，再加碼冰品集點GO，任1件集1點／任2件加贈1點，集滿可兌換指定冰品，還有7-11 APP同步玩，6/27前OPEN POINT會員每日可免費玩2次。

▲▼五桐號。（圖／五桐號提供）

▲五桐號2大飲品買1送1。（示意圖／五桐號提供）

五桐號即日起至6月20日祭出「2大人氣飲品買1送1」優惠活動，優惠品項包括「荔枝冰茶凍飲 」、「仙草凍奶茶 」，期間只要使用外送平台Uber Eats下單即享優惠，趕快開喝去；「荔枝冰茶凍飲」是選用清新茶湯搭配荔枝，再加上Q彈綠茶凍的組合，而「仙草凍奶茶」則超過半杯都是滿滿配料，罪惡爆表。

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