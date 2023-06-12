陳芳盈喊話C名嘴「等你公開道歉」：今天等不到會勇敢公布名字

▲陳芳盈。（圖／翻攝自Facebook／陳芳盈 雲林縣議員）

記者曾筠淇／綜合報導

雲林縣議員陳芳盈今（12日）早發文指控，C名嘴約她和兩位朋友吃飯，結果竟當場問她「我可以和妳打砲嗎？」事後更見對方在節目上談鍾沛君性騷擾、痛批朱學恒，讓她大罵「你比朱學恒還噁心！」稍早陳芳盈再度發文，要求C名嘴公開道歉，否則將公布名字。

陳芳盈稍早透過臉書粉專「陳芳盈 雲林縣議員」發文喊話C名嘴，她在等對方公開道歉，若今天等不到，她會勇敢公布C名嘴的名字。她也說，今天已經接到其他受害者的訊息，若徵得其他受害人同意，她也會一起幫忙伸張公道，若還有其他被C名嘴騷擾的受害人，可以私訊告訴她，「請你放心，除非徵得你的同意，我不會把受害人的名字說出來」。

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最後陳芳盈再度強調，「C名嘴，我等著你的道歉」。

回顧整起事件，陳芳盈去年年初決定從台北回雲林參選縣議員，由於知名度不足，所以只要有媒體圈朋友邀約，她都很珍惜，有次C名嘴約她和一群朋友吃飯，接著她和C名嘴及其2個朋友共4人到KTV續攤。

聚到一半，帶著酒意的C名嘴突然當著另兩人的面問陳芳盈，「我可以和妳打砲嗎？」陳芳盈當時愣了一下，也覺得被冒犯，但因為不想得罪對方，所以只能打哈哈、把話題帶過，不料一段時間後，C名嘴再度當另兩個人的面問她「我可以和妳打砲嗎？」

陳芳盈雖生氣，但因為要選舉了，不敢得罪C名嘴，所以只能裝沒事，雙方後續也保持友善互動。直到近日，她見鍾沛君挺身而出，並看到C名嘴「上節目，談到鍾沛君被性騷擾，痛批朱學恒」，讓她決定把事情說出來，「你比朱學恒還噁心」。

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