快訊／朱學恒認錯18秒音檔曝　鍾沛君落淚：他不知悔改、測試我底線

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員鍾沛君8日晚間揭露，名嘴朱學恒在餐會中對她毫無預警的強吻、摟抱性騷擾，甚至反嗆「反正妳明天也不會記得」，引發輿論撻伐。鍾沛君12日下午出面召開記者會，而她也於記者會前公布一段18秒音檔，為朱學恒在律師事務所認錯的音檔。

台北市議會將於12日進行市政總質詢，剛好輪到鍾沛君等人質詢組，鍾沛君於11日晚間宣布，12日下午2時10分召開記者會，主題包括詐騙集團冒用身份行騙，自己已於6月10日報案的細節報告，以及針對時事議題回應。

鍾沛君於記者會開始前，公布一段18秒音檔，內容為朱學恒在律師事務所認錯，只見朱學恒稱「我完全明白，你不要以為我完全明白是不對的，我其實都想和你們道歉，但沒關係，我知道你們要的東西，我先寫給你們，你們不一定滿意，不一定滿意再跟我說。」

▲爆料遭到性騷後台北市議員鍾沛君首度露面受訪。（圖／記者李毓康攝，下同）

鍾沛君表示，自己當天發生的事情都如一寫在臉書上，細節已經不會贅述，「因為我不願再回想，書寫千字文對我來說是很困難的事情，10個月聽起來很久，但對心理受傷的我來說很短⋯」講到此處，鍾沛君更是激動地哽咽落淚。

鍾沛君提及，自己至今仍會被突然靠近的人嚇到、晚上做惡夢，「我還沒完全好起來。」那些說她盤算政治紅利的人，「如果你們自己跟家人受傷，多久復原算快？多久復原算慢？我選舉時從來沒提過這件事，請問現在我要需要盤算什麼？」

鍾沛君說，自己會說出來，是因為朱學恒在律師事務所時，可聽出他的語氣跟平常落差，一度讓她相信對方願意真心悔改認錯，自己在事發後沒要求賠償，只要求朱承諾從此別再靠近她，結果對方在幾個月後毫不避諱出現在電視台，「我認為他挑戰我底線，測試我身為被害人，但同時是工作人物，敢不敢站出來挑戰他，他在測試我底線。」

鍾沛君稱，朱學恒當著她的面談性騷擾，最後一次錄影時就坐在她的右手邊，「在這麼近的距離，那天我下定決心，沒什麼好忍耐，一個不知悔改、違背切結內容的人，有什麼好資格談原諒跟大道理？」