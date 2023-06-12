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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／揭發朱學恒狼行　鍾沛君開記者會親自說明

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員鍾沛君8日晚間揭露，名嘴朱學恒在餐會中對她毫無預警的強吻、摟抱性騷擾，甚至反嗆「反正妳明天也不會記得」，引發輿論撻伐。鍾沛君9日表示「給我一點時間」跟家人相處後，12日下午2時10分在台北市議會召開記者會，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

台北市議會將於12日進行市政總質詢，剛好輪到鍾沛君等人質詢組，鍾沛君於11日晚間宣布，將在12日下午2時10分召開記者會，主題包括詐騙集團冒用身份行騙，自己已於6月10日報案的細節報告，以及針對時事議題回應。

鍾沛君於8日晚間在臉書發文，2022年8月6日晚上與朱學恒、其他友人在餐廳包廂用餐，朋友Ｈ夫婦離開包廂後，前腳才走，坐在對面的朱學恆立刻站起身，繞過餐桌，往坐著的她走過來，毫無預警的抱住強吻稱「反正妳明天也不會記得。」

鍾沛君說，她用力的撇過頭閃躲，然後朱學恒走回座位坐下，「嘴唇噁心的涼意，讓我整個人結凍似的僵在座位上，千百個問號在腦中翻騰，我怎麼沒來得及給他一巴掌？這樣餐廳會報警嗎？我該尖叫嗎？外面的人會不會認出我們？這個人不是好大哥嗎？」就在這時，朱學恒竟然再次走回來，肆無忌憚的又親了她，憤怒到不知所措的她馬上站起身說要走了。

面對鍾沛君指控，朱學恒第一時間也於直播中道歉，但卻稱自己那天喝到斷片，完全記不起來了。朱學恒的說法完全無法平息眾怒，最後只能被迫暫停所有直播，還有取消所有通告。

而鍾沛君勇敢踢爆朱學恒性騷案後，她也於9日表示，「請給我一點時間，今天排開工作，計畫跟家人相處，謝謝所有的鼓勵與指教，我會整理好心情恢復工作，絕不會懈怠自己做為市議員的責任。」

▼台北市議員鍾沛君。（資料圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市議員鍾沛君入院動肺部腫瘤切除手術，今在榮總主治醫師許文虎的陪同下召開記者說明會，講述治療期間的心路歷程。（圖／記者湯興漢攝）

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