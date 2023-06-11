飯後沒刷牙「直接看牙醫」她震驚！釣出牙助曝經驗：不想吃晚餐了

▲看牙醫前會先刷牙嗎？（圖／達志影像／示意圖，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

去看牙醫以前，會不會先刷牙呢？一名女網友發文表示，她覺得先刷牙再看牙醫是基本禮貌，但她的朋友卻在吃完飯後，直接去診所，讓她相當訝異，進而想知道大家是否會先刷牙？貼文曝光後，隨即引發討論，其中還有牙助分享經驗。

女網友在Dcard上，以「大家看牙醫前都會先刷牙吧」為標題發文，提到她在看牙醫前，會先使用牙線、刷完牙才去，因為覺得這是基本禮貌，且若直接去，也會讓她感到尷尬。不過，近日她和朋友約出門，對方竟突然說要去看牙醫。

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原PO當時以為朋友有帶著牙刷出門，吃飯以後先刷牙再去診所，怎料對方根本沒帶，吃完飯就直接去看牙醫了。對此，她實在感到訝異，也好奇大家是否會先刷牙？

貼文曝光後，多數網友都回應，「麻煩大家不刷牙至少也漱個口把食物殘渣漱掉」、「小時候我媽要是知道我們沒刷牙就想去看牙醫會臭罵我們」、「當然刷呀！而且刷得比平常徹底」、「不只看醫師前會刷，預約時間還沒到的前一個禮拜都會比平常更認真刷」、「會，不然覺得很沒禮貌」、「會，我還有加牙線」、「我還會先挖鼻屎，有人會嗎？很怕傷害到牙醫的眼睛」。

其中，還有自稱是牙助的網友分享，「有時候沒有刷牙的患者，身為牙助的我都要默默憋一口氣，尤其印模把他的菜一起印下來真的不想吃晚餐了」、「我也是牙助，常常看到洗牙洗出菜葉跟肉絲之類的東西」。

留言串中又有網友詢問，「好奇看牙醫前不刷牙的民眾很普遍還是少數啊？」有在當牙助的網友則回應，「很多小朋友會刷完又偷吃巧克力，大人好像其實也不少，但真的要刷才能知道患者清潔做得如何」、「很普遍，還在念書所以在牙醫診所打工，基本上病人都沒有先刷牙的習慣，洗出菜渣、肉屑、一坨牙垢等等都很常見」。