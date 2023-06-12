政大生被爆「開賣淫公司」還在校版徵才　校方：送獎懲委員會審議

▲政大生被爆「開賣淫公司」竟在校版徵才，用詞大膽。（圖／翻攝自Dcard）

記者楊惠琪／台北報導

一名政大法律系學生遭同校生指控，疑似成立賣淫公司，更在校版上公開徵才，聲稱這是一間「提供把妹教學與娛樂服務」的新創公司，各界撻伐。負責人何姓學生稍早發文道歉，並表示身為政大在校生，願意接受校方的一切調查與處分。對此，政大回應，法律系已主動對該生展開調查，釐清事件真相，並依照相關規定提送獎懲委員會進行審議。

一名政大生在Dcard踢爆，「不知道大家對於常常在交流版出現的『西革碼有限公司』有沒有印象，聲稱以教學男性把妹為主要服務內容，但他們實際服務的內容真的是如此嗎？」而且服務不是以「課程」作為收費單位，而是以「約會對象」作為收費單位，「這好像跟一般認知的社交課程不太一樣欸？」質疑何姓學生疑似成立賣淫公司。

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對此，負責人何姓同學發聲明致歉，「不論是否有違法，我的行為確實造成了大家的反感，也可能會影響系上及學校的名聲，創業時沒考慮到這些，實在是我的錯。今天才發文，並非逃避，而是希望能給大家一個完整的說明，並且清楚表達我的歉意。」並強調「我們不提供性交易，不是茶莊、應召站，也沒有賣淫的服務」、「身為政大在校生，我願意接受校方的一切調查與處分。

政大稍早回應，法律系已主動對該生展開調查，待釐清事件真相後，將依照相關規定提送獎懲委員會進行審議。