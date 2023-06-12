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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「選贏新北是因為對手太爛」　葉元之曝侯友宜總統大選致勝關鍵

▲▼立委參選人葉元之出席國民黨舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨新北市議員葉元之分析侯友宜選情。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜在最新的民調中，支持度遭民眾黨參選人柯文哲反超，落居第三名，造成許多藍營支持者十分著急。對此，國民黨新北市議員葉元之11日也在個人直播中分析侯友宜的選情，表示侯團隊現在自信過甚，要盡快上緊發條，關鍵就在要先穩定住藍營支持者的基本盤。

葉元之指出，本來最挺侯友宜的中天新聞，都剪出一支媒體人批評他的合輯來「示警」，目的絕對不是為了傷害侯友宜，而是希望「敲醒」他，暴露出大家內心的憂慮，希望侯團隊加油。他也坦言，「全世界應該沒有人比我更希望侯友宜當選」，私情的部分，因為他以前在新北市府上班，侯友宜就是他的副市長，對他照顧有加，可以說是「沒有侯友宜就沒有現在的葉元之」；再者，這次他出來參選板橋東區的立委，總統大選的氛圍會連帶影響立委選情，「總統選不好，立委就掛掉。」

葉元之表示，他和中天小編一樣都是基於愛護侯友宜的心，才會出來鞭策。他認為，侯團隊就是自信過甚，用打新北市長選戰的打法來打總統選戰，這非常危險，因為時空背景不同。他分析，侯友宜選新北市長的時候，碰到的對手先天上就有劣勢，不管是蘇貞昌或林佳龍都把新北市當「備胎」，因此，侯友宜選市長並不是因為競選策略多成功，而是對手太爛。」，再者，侯友宜選市長的時候都和國民黨保持若即若離的距離，所以可以吸到淺綠或中間選民的票。

葉元之強調，現在侯友宜是國民黨的參選人，就不太可能得到淺綠的票，且這次的對手不弱，在藍綠歸隊的情形下，關鍵就是能否穩住藍支持者的基本盤，再來就是要往中間選民拓展，但前提是要顧好藍營的基本盤。他指出，侯友宜現在的問題就是連藍營的基本盤都沒顧好，現在大概只有六、七成的支持者願意挺侯友宜，還要等三成的支持者回歸，因此，侯團隊要盡快上好發條，在剩下的時間裡準備好作戰狀態，2024才有可能勝選。

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