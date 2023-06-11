女友尿尿完「1習慣」他看呆！　一票喊噁：夾雜的味道更恐怖

▲女友上完廁所直接穿褲子。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

女性因先天生理構造，易出現私密處感染，為了盡可能避免，通常小便完都會用衛生紙擦拭。不過近日就有一名男網友發文透露，他的女友上完廁所竟是直接穿褲子，這樣正常嗎？貼文曝光後，隨即引發討論。

男網友在Dcard上，以「女生上完廁所都會擦嗎」為標題發文，提到他日前突然發現，女友上完小號以後，會直接穿上褲子，因為有使用「衛生棉」就沒關係。對此，他便感到好奇，女生會因為使用了衛生棉就不擦拭嗎？女友的行為正常嗎？

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貼文曝光後，底下一票女網友回應，「也要擦啊！不管怎樣都要，就算她每個小時換一次，經血的味道都已經可怕了，餘尿+經血一起悶住後夾雜的味道更恐怖」、「當然會擦，要不然有尿騷味」、「好噁，尿味加上經血味好恐怖」、「不正常，衛生習慣不好呢」、「習慣很差，好噁」、「一定要擦啊」、「我傻眼！怎麼有女生上完廁所會不擦的」、「月經來不是更要擦嗎？我的天啊」。

▲多數女生上完廁所都會用衛生紙擦乾。（示意圖／網友提供）

不過也有少數網友表示，「我不會擦欸，因為擦也擦不乾淨，我是那種一定要擦乾淨的人，但有經血要擦乾淨就需要超多衛生紙，所以乾脆就不擦了」、「其實我也不會擦欸，平常小便會擦，我對手蠻有潔癖的，擦尿的話勉強接受，但月經就不行了」。

針對小便後擦拭，先前美女婦產科醫師蕭詠嫻曾在粉專上表示，私密處上方為尿道口、下方為陰道口，擦拭時不建議來回摩擦，因為可能將陰道有細菌的分泌物帶到尿道口，增加感染機率。婦產科醫師楊鵬生也曾表示，擦拭時不要太用力，使用「輕拍法」可以擦得乾淨又不留紙屑，避免感染。

泌尿科醫師戴定恩也曾提到，因為女生的尿道比男生短，所以細菌更容易進入尿道和膀胱中，不過泌尿道發炎可以預防，平時可多攝取維生素C、勤換內褲、不使用陰道清潔劑、性行為後排尿、多喝水、如廁擦拭方向一定要「由前到後」。