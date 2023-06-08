12生肖下半年運勢出爐！第1名事業、愛情雙收　這類人最衰慘墊底

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12生肖2023下半年運勢！他最衰慘墊底 第1名愛情事業雙收

12生肖下半年運勢出爐　「第1名」事業、愛情兩得意

▲湯鎮瑋老師公布12生肖下半年運勢。（圖／翻攝YouTube頻道《女人我最大》）

圖文／CTWANT

時光飛逝，轉眼間2023年過了一半，命理專家湯鎮瑋老師在節目《女人我最大》公布12生肖下半年的運勢，第1名的是屬豬朋友，事業、愛情都有新機會，最後1名則是生肖龍，健康方面可能會亮紅燈。

第12名：龍

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健康方面可能會亮紅燈，不要心存僥倖，而下半年也會多了很多責任要承擔，明年會犯太歲，所以下半年就要做好準備，平常常講的玩笑話，可能會讓人感到不爽。

第11名：雞

不要跟人有金錢上往來，合夥或投資等都不要碰，可能會有破財問題。

第10名：牛

下半年會感受到環境變化，可能會有無妄之災，要累積自己的實力，培養斜槓的工作機會，也要注意健康。

第9名：蛇

下半年要注意健康，特別是心血管和消化系統等問題，搭乘交通運輸工具，也要多注意時間。

第8名：虎

下半年會有貴人相助，但也會體驗到更多的人生無常。

第7名：狗

斷捨離是今年的功課，會持續奔波勞碌，下半年口頭常會是「我以為」，要戒掉口頭禪，不要太以自我為中心。

第6名：馬

今年會有新機會，但是還是要低調，也要接受批評，下半年是結緣的時候，2024年才會有財運。

第5名：兔

會面臨工作上的轉折，而不管有沒有成功，都要好好犒賞親朋好友，廣結善緣，才能讓下半年過得更好。

第4名：猴

現在可能覺得很忙，但下半年會從障礙中殺出血路，

第3名：鼠

下半年只要有娶老婆或嫁女兒等喜事，都不會有災害，能大事化小，小事化無。

第2名：羊

下半年事業會翻轉，不過健康方面要多注意。

第1名：豬

下半年事業、愛情都能重整，所以要多多衝刺，有新機會也要多把握。

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