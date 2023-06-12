6月好運起飛！3類人「步步走高」人脈大爆發　命理師：趕緊把握

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6月好運起飛！3類人「步步走高」人脈大爆發　科技紫微網：趕緊把握

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲命盤有天機、太陰和天府的民眾，6月運勢可望翻身。（圖／記者周亭瑋攝）

記者謝欣辰／綜合報導

2023年不知不覺又過了一半，好運還沒找上你嗎？《科技紫微網》就分享命盤有天機、太陰和天府之人，6月會是一個好運起飛的月份，「要趕緊把握機會」。

《科技紫微網》表示，命盤中帶有天機、太陰和天府之人，6月可能就是翻身的大好機會，要好好把握，但特別注意的是，若命盤帶有天相、天梁的民眾，凡事就沒這麼順心如意。

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命宮有天機
天機本月運勢一改頹勢，順風順水，工作方面表現的機會多，不妨抓緊時間行動，主動爭取，將能使你的能力有較好的發揮空間。下半月你可能代表工作團隊在重要場合溝通談判，這將會是一大突破，當然也需要注意健康，確保身體狀態滿分，才能有源源不斷的動力去拼搏工作，取得好成績。

命宮有太陰
本月整體運勢很不錯，偶遇瑣碎之事，只要多點耐心，便能順利解決，並不影響整體運勢的上揚。本月在工作之中可以多展現細膩的一面，可有效追查出工作漏洞，避免過失，還能因此成為團隊中的有功之人，受嘉獎的可能性很大。不過本月的平順與安逸也可能讓你有機會胡思亂想、患得患失，與其鑽牛角尖，不如趁此時充電學習，才能好運不斷。

命宮有天府
本月天府工作與生活均步步走高，你可能會得到上級的特別指派，負責較為重要的案件，這是提升和磨鍊的好時機。注意掌握工作節奏，就能有條不紊的完成任務。下半月或將因為出色表現而迎來一波人際好運，能在上司的推薦下參與重要會議，結識有實力的人物，適當收斂自己的脾氣，把握好這波人際運，為後續工作的開展積攢人脈。

命宮有天相
6月是時運受阻的月份，許多事情無法按照計畫推進，有橫生枝節之險。諸事不在軌道上，難免令你心亂如麻，但千萬不要自亂陣腳，本月雖然險象環生，但在下半月也會迎來一波財運轉機，能在偏財方面獲利，因此本月遇低谷時以冷靜謹慎為宜，太過心急反而會衝突更盛。若能順應變化，反而會發現新的生機。

命宮有天梁
此月時運不濟，工作上需要完成很多事，容易因高度壓力而放棄擺爛，影響到原本的工作進度。生活方面，長輩親人本月或將與你互動頻繁，會讓你感到處處受桎梏，被控制，多重壓力難免使你整體狀態不佳，諸事不順。應以積極作為來擺脫情緒困境，放寬心態，用正確的態度面對外界壓力，這樣才能化壓力為動力，迎來時運轉機。

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