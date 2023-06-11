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遭呂秋遠指控性騷19歲少女　藝術家激動喊冤：從沒遇過這種事

▲▼遭呂秋遠指控性騷19歲少女　藝術家喊冤：從來遇過這種事情。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲遭指控性的藝術家否認對少女性騷擾，幾度激動的無法完整說完一句話。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

律師呂秋遠在臉書為一名疑遭到性騷擾的少女發聲，他說這名19歲少女在幫一位藝術家佈展的過程遭到抓手臂、牽手，還要幫她「看手相」，甚至以感動的名義要擁抱少女，揚言要藝術家公開道歉，否則訴諸法律。遭影射的藝術家否認性騷擾，激動的說「我從來都沒有遇過這種事情」。

雖呂秋遠未指名道姓，但遭影射的藝術家在見到媒體時即問「你是要問那個女生的事情」，間接坦承自己是事件的主角。藝術家否認指控並還原過程，「當時門是打開著…」，他激動地說「我不需要受到這種污辱」，一度氣到無法完整表達，說自己昨晚聽到這個消息後，整晚都沒有睡著。

「我從來沒有遇過這種事情」藝術家說，「當時我坐在這邊(入口處)，她本來要求要來幫忙，她主動要求，因為佈展很累，有很多東西要搬，她也有來我之前的展覽，我又不好意思，她來了以後跟自己說「請了4天假」，藝術家嚇一跳，還反問「你怎麼請了4天假」。

藝術家說自己是性情中人，這個過程門都沒有關過，自己都在佈展、搬東西，「因為我們都肚子餓，所以拿6000元讓她去買吃的」。藝術家說，一般工讀生他都當自己孩子，工讀如果一天行情2千元，他都給4千，另一個台南的來3天他就給了1萬8，「我把他們當作自己的小孩，當學生…這輩子遇到這種事情…」。

藝術家回想自己大約是下午4點多到達現場，少女則是大約半小時以後到，大概5點多晚餐時間，他拿出口袋的6000元說「你去找比較好的食物來給我們吃」，「因為佈展很累、搬東西真的很累…然後她也沒有做啊，一個小女生怎麼可能去佈展、去搬東西，她根本就沒有做」。

藝術家說，「我這個人不會主動去抱人家，一定會問…我是很疼這個孩子，不知道她是在什麼狀況下把老師說成這個樣子、好像一匹狼。」少女要走的時候，他還提醒「你背包怎麼不背」，少女則回「我只是去買個東西，等一下還要回來」，沒想到少女一離開就沒回來，後面就變成這樣。藝術家說，那次佈展現場還有2位女工讀生，可以去問問其他工讀生他的為人。

據了解，該次的藝術展是在某飯店的客房，由某畫廊舉辦，畫廊包下飯店的2層樓房間進行，每個房間都是一間獨立的展廳，以客房原始的樣子作為布景，展覽期間房間門都是打開著，這也是該畫廊第二次以飯店的形式展出。

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