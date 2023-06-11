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竹縣府回應「竹北天坑黃絲帶行動」　工務處網站成立事件專區

▲▼「竹北天坑黃絲帶行動」　5社區住戶吶喊：沒有真相沒有復工。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹縣府回應「竹北天坑黃絲帶行動」表示，已在網站上成立「豐采520事件專區」。（圖／記者陳凱力攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導

「竹北天坑」周邊住戶今日在天坑旁舉行「黃絲帶記者會」，日前周邊居民已經開始響應，在自家陽台綁上黃絲帶，社區出入口、落地窗更掛上海報、標語布條。今日記者會上居民再次表達「沒有真相、沒有復工」的訴求，要求鑑定過程要讓居民全程參與，清楚知道完整真相，縣府則在記者會後也發表相關回應。

縣府說，日前已成立「豐采520專案小組」，並聘請台大土木專業團隊，協助找出事故原因及責任歸屬，工務處也已在該處網站上成立「豐采520事件專區」(https://reurl.cc/VL19VZ)，持續將相關資料發佈到網站供民眾瀏覽，所有資料皆公開透明。

縣府表示，縣府非常重視豐采520建案周邊社區住戶的意見，持續認真聆聽，積極協助，有關提出的各項需審查之計畫，已成立「豐采520專案小組」，成員包括縣府工務處同仁、外聘專業技師以及社區和民代推薦的外部專家，未來也會請各社區派一名代表列席專案小組會議，力求百分之百的公開透明。

縣府也說明此次天坑原因，初步判斷是因建商開挖地下室抽取地下水，導致土砂層部分流失，造成道路坍塌，已按住戶訴求要求豐邑公司委託第三方公正單位鑑定調查莊敬六街塌坍原因，豐邑建設也已委託列冊在司法院鑑定機關參考名冊的台中市土木技師公會進行調查，將在一個月期限內，也就是6月27日前提交，屆時專案小組審視後，也將交由台大團隊協助把關。

▲▼「竹北天坑黃絲帶行動」　5社區住戶吶喊：沒有真相沒有復工。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼竹北天坑周邊住戶今日聯合舉行記者會表達訴求。

▲▼「竹北天坑黃絲帶行動」　5社區住戶吶喊：沒有真相沒有復工。（圖／記者陳凱力攝）

縣府再說明，豐邑建設目前每10天進行1次透地雷達檢測，其他還有鄰房安全鑑定、增設鄰房監測點、開挖道路確認地質等措施。日前縣府已邀請李鴻源前部長及台大教授團隊一同協助為此建案把關 ，除了針對搶險工程，不定期的現勘與稽查外，包括道路塌陷事故原因、安全鑑定責任、鄰損賠償計畫，以及未來最後的復工計畫等，都會給予專業意見。

除了「豐采520」建案從10日起進行一個月的搶險施工外，縣府說，施工日起每三天縣府都會會同兩名專家學者稽查，明日的首次稽查已邀台大團隊協助現勘，確保豐邑建設依搶險計畫執行，保障工地及周遭地區安全無虞。

縣府表示，對於居民提到鄰損事件處理的部分，也已要求豐邑參考司法院鑑定機關名冊，正辦理委託中，將參考台北市建築施工損鄰事件爭議處建築施工損鄰事件爭議處原則，並已要求所有檢測鑑定費用皆由豐邑負擔。縣府也強調，有關社區的訴求部分，縣府會基於維護市民權益保障的立場，責令建商加速完成應辦的事項。

▲▼「竹北天坑黃絲帶行動」　5社區住戶吶喊：沒有真相沒有復工。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼縣府說，日前已成立「豐采520專案小組」，除聘請台大土木專業團隊協助，也在網站上成立「豐采520事件專區」。

▲▼「竹北天坑黃絲帶行動」　5社區住戶吶喊：沒有真相沒有復工。（圖／記者陳凱力攝）

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