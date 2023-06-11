「竹北天坑」黃絲帶行動　5社區住戶吶喊：沒有真相沒有復工

記者陳凱力／新竹報導

「竹北天坑」周邊住戶紛紛在自家陽台綁上黃絲帶表達無聲抗議以及對於居住安全訴求，首當其衝的大有可為社區更在入口住掛上巨幅黃布條，窗戶也掛上一張張的海報。今日5個社區的居民聯合舉行「黃絲帶記者會」，7、80位大小住戶帶著標語牌、海報前往會場，多位民代到場聲援，一同向縣府表達「沒有真相，沒有復工」的立場。

▲「竹北天坑」周邊5個社區今日聯合舉行黃絲帶記者會。（圖／記者陳凱力攝，下同）



委任律師詹晉鑒表示，依據縣府目前規定，只要搶險計畫執行完成之後，縣府核准後就能復工，但是真相如何大家依然不清楚。他說，以台北市為例，事發後兩周要提出搶險計畫、一個月內要執行完成，但是從事發至今快要兩個月，我們(竹北天坑)只能得到暫時性的回填，難道我們是二等公民嗎？

詹晉鑒認為，縣府應主動成立真相調查小組，小組裏頭除了召集縣府、建築方更要住戶參與真相鑑定，讓居民可以事先參與，而不是只在事後得到結果的黑箱作業；過去這條路上多次的坍塌，縣府和建商完全沒有說明真相，因此強烈要求，真相鑑定小組一定要有住戶參與，真相大白後才能復工。

「如果沒有按圖施工就是違建，如果沒有按照建築常規施工，那是刑法的刑責，有10年以下的刑期」，詹晉鑒要求，縣府應該要拿出Guts先支付這次鑑定的費用，或者要求建商支付，不要讓受害人又要花錢又要受害。同時，也要求天坑調查範圍不能只有鄰損部分，應該要在追究過去的施工間是否有違反規定，要求真相大白，建商不要再逃避過去就應該要負的責任。

▲▼天坑周邊是竹北蛋黃區，以該社區屋齡19年單坪價格都要4、50萬，生活機能加學區優勢非常搶手，但附近住戶感受到居住威脅，寧可犧牲社區美觀或無懼房價下跌都要表達訴求。

今日現場聚集了「豐采520」周邊大有可為社區、臻愛香榭社區、俠隱社區、人間琉璃社區、松下新宿社區的住戶，5個社區也派出社區代表前往表達意見，同時還有立法委員王婉諭，縣議員歐陽霆、林禹佑、蔡蕥鍹、朱健銘、吳旭智、市民代表陳禹同、里長毛振福等民意代表一同出席。

▲▼居民在社區各入口、落地窗等處掛上海報、布條，希望被政府看見與重視。