台北能、竹北不能？　竹北天坑黃絲帶行動：我們不是二等公民

記者陳凱力／新竹報導

「竹北天坑」周邊住戶今日聚集發起「黃絲帶行動」，鄰近5個社區包含大有可為社區、臻愛香榭社區、俠隱社區、人間琉璃社區、松下新宿社區的居民們聚集記者會現場，高喊「沒有真相，沒有復工」、「我們不是二等公民」表達立場。

▲大有可為主委蔡偉育。

「我們每天都睡不好覺」大有可為主委蔡偉育說，天坑周邊住了上千戶居民，早在4月28日社區就發函要求天坑事件要進入新竹縣建築爭議事件進行，但縣府及建商都未主動加強鄰房安全保護及檢討，更未以「建案開發深度3倍長度」的水平距離做鄰損鑑定。

▲臻愛香榭主委曾國鈞。



臻愛香榭主委曾國鈞表示，住戶提出要止血就要知道傷口在哪裡，但很可惜，從4月28日事發至今一個半月，相關單位仍然是一問三不知，請問這樣要怎麼止血、要怎麼解決建照的問題。呼籲縣府提出補救辦法，解決眼前天坑的問題避免傷口持續擴大，還給居民一個安全的生活空間。

曾國鈞要求，縣府應負起監督的責任，在往後豐邑提出的復工計畫中嚴格把關、確實審核，並派員到現場稽核每一個環節。追究過去責任，「豐采520」從原本的13層樓蓋到32層樓，當時的環評標準在哪裡，這中間是否有貪汙舞弊或者官商勾結的情況，呼籲檢調單位必須主動介入偵查，讓整件事情攤在陽光下，應該要有人為此事負責，不論層級到哪，一律嚴辦絕不姑息。

▲俠隱主委鄭永琦。

俠隱主委鄭永琦要求，一、縣長楊文科承諾要保障附近社區的生命財產與安全。二、豐邑造成鄰近社區的毀損必須完成賠償與修復，在無法保證安全的前提下，不能復工、不能發放使照。三、楊文科現場務必調查「豐邑520」的真相，不能在有下一次的天坑出現。

俠隱主委鄭永琦說，他們要求縣長楊文科承諾，豐邑建設必須完全賠償且修復造成鄰近社區的鄰損，且在未保障安全下不得復工和發放使用執照。

▲松下新宿管總幹事邱信弘。

松下新宿管總幹事邱信弘說，從最早的勝利二路坍塌，到427的天坑事件，建案周遭的居民生活在惶恐不安之中，希望縣政府能夠重視、監督豐邑建設，加速處理搶險進度，莊敬六街、勝利一路、勝利二路、自強北路雙向以及勝利二路口，路面沉陷觀測點、鄰房傾斜計須加強觀測，對於鄰損的部分做好相應補償措施，保障周遭社區居民的生命財產安全。

▲竹北天坑社區案委任律師詹晉鑒。

「我們難道是二等公民嗎?」委任律師詹晉鑒舉台北市為例，天坑發生後兩周要提出搶險計畫、一個月內要執行完成，同樣在台灣，竹北天坑竟然要等兩個月，還只得到暫時性的回填，過去這條路上的多次坍塌，縣府和建商完全沒有說明真相，要求真相調查過程應讓居民住戶參與，而非只能接受最後結果的黑箱作業。

縣府回應，5月22日的專案小組會議中，縣府、專家委員、竹北市公所、豐邑建設公司即達成共識，絕不允許豐邑建設以搶險為名，實際行復工之實，並以一個月為單位要求豐邑提報搶險計畫，由專案小組分階段審核，且只針對搶險具體作為，不談復工。

縣府強調，在沒有數據佐證安全、未消除周邊住戶及用路人疑慮前，絕不允許豐采520建案復工，未達成鄰損和解前，絕不核發使照。