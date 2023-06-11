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槍殺鹹粥店老闆娘！凶嫌曝「犯案動機」喊：對我臉色不好　1槍斃命

▲▼槍殺關渡鹹粥老闆娘落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲槍殺關渡鹹粥老闆娘的周姓凶嫌，11日凌晨2時許於林口一間土地公廟落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）

文／中央社

北投區1家鹹粥店越南籍潘姓老闆娘遭槍殺身亡，犯嫌51歲周男今晨於新北市林口區1間土地公廟落網。警訊中周嫌辯稱不滿消費糾紛犯案，全案依槍砲、殺人罪嫌移送士檢偵辦。

檢警循線掌握周嫌行蹤，今天凌晨2時20分在新北市林口火力發電廠旁1間土地公廟將睡夢中的周嫌逮捕，隨後在三重租屋住起出作案用槍枝。對於犯案動機，周嫌到案後辯稱，因1個月之前到店消費時，潘女對他臉色不好，因而懷恨在心預謀犯案，槍枝則是1名已往生友人托放。

▲▼鹹粥店老闆娘疑似遭小王報復，朝左胸開槍身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲鹹粥店老闆娘左胸中彈身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方迅速在12小時內迅速破案，全案訊後依涉殺人、槍砲彈藥管制條例等罪移送士林地檢署偵辦，針對犯罪動機、槍枝來源正擴大偵辦。

台北市政府警察局北投分局昨天下午1時45分接獲報案，轄內關渡地區知行路上1家鹹粥店內槍擊案，員警到場發現被害人43歲越南籍潘姓老闆娘左胸中彈倒地，經送醫搶救傷重不治。

▲▼關渡鹹粥老闆娘遭周嫌槍殺身亡。（合成圖／民眾提供、邱中岳翻攝）

▲關渡鹹粥老闆娘(左)遭周嫌槍殺身亡。（合成圖／民眾提供、邱中岳翻攝）

全案由台北市警察局長張榮興坐鎮指揮，北投分局、刑警大隊和新北市警察局共同合作成立專案小組，並報請士檢檢察官指揮偵辦。檢警調查，死者嫁來台灣多年已領有台灣身分證，其夫說平時忙於工作，並未與人結怨。

警方鑑識人員在犯案現場找到1顆彈殼，透過監視器畫面和訪查後發現，案發前51歲的周姓男子先將機車停在鹹粥店門口，隨即入內開槍後騎車逃逸。

周嫌為躲避警方查緝，先將作案用機車騎至士林區一帶棄置，隨後再到新北市三重區擬搭客運返回雲林土庫老家，但後來又改變心意改搭計程車至新北市林口一帶遊蕩。

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