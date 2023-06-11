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槍殺關渡鹹粥店闆娘　貨車運將三重丟槍→搭小黃躲林口

▲▼潘姓鹹粥店老闆娘遭人槍擊身亡。（圖／民眾提供）

▲潘姓鹹粥店老闆娘遭人槍擊身亡。（圖／民眾提供）

記者張君豪／台北報導

6月10日13時45分許，台北市北投區關渡地區知行路一帶發生一起鹹粥店潘姓老闆娘遭開槍射殺命案，轄區北投分局與台北市刑大並與新北市警察局共組專案小組報請士林地檢署檢察官曹哲寧指揮，專案小組成員漏夜在新北市林口西濱公路發電裸立發電廠旁宮廟，逮捕逃亡的周姓槍手（51歲，經查有竊盜、詐欺、毒品等前科），並在三重區六張公園內草叢起獲作案改造金牛座手槍一把、子彈3發。

外傳周嫌因「求愛未遂」，10日下午持槍槍殺「關渡鹹粥」越南籍新住民潘女，警方調查，周嫌平常待任金香舖載運金紙的貨車司機，早年曾有一段婚姻，離婚後小孩由在高雄的家人扶養。周平時擔任臨時工兼開車送貨，一年前曾到潘女的小吃店吃粥，成為主顧後變經常上門消費，疑賣力追求未果後引發殺機。

據了解，潘女妹妹後來也嫁來台灣，她私下向越南同鄉透露，周男大力追求親姊，不僅捧人場消費，也多次致贈現金禮品給潘女，但都遭老闆娘拒絕並刻意保持距離，被害家人研判因此得罪潘男引發殺機。

▲▼潘姓鹹粥店老闆娘遭人槍擊身亡，妹妹在臉書上留言表示「姊姊，你離開我」。（圖／民眾提供）

▲潘姓鹹粥店老闆娘遭人槍擊身亡，妹妹在臉書上留言表示「姊姊，你離開我」。（圖／民眾提供）

甚至周男可能因此懷疑老闆娘另有新歡，10日下午女老闆娘正在店內經營生意，周男頭戴安全帽、口罩蒙面騎車靠近店門，隨即持改造手槍朝潘女左胸射擊後逃逸，1槍貫穿被害人左胸部，子彈卡在胸腔內引發大量氣血胸後送醫不治。警方調閱監視器後發現槍手騎車往士林方向逃逸，之後再轉車到新北市三重區公園棄槍，改搭計程車往林口西濱公路火力發電廠旁土地公廟休息，隨即遭台北市刑大特勤中隊特警圍捕。

▲▼鹹粥店老闆娘遭槍擊，監視器拍下嫌犯身形。（圖／記者邱中岳翻攝）

鹹粥店老闆娘遭槍擊，監視器拍下嫌犯身形。（圖／記者邱中岳翻攝）

周男由於身上未帶槍械，未多作抵抗後就束手就擒，警方稍後在三重六張公園內起獲涉案手槍及3發子彈。離譜的是，周嫌到案後供詞避重就輕，辯稱他曾多次到店內消費，但老闆娘態度不好，10日下午他才會想「持槍去嚇嚇她」，但對方未理會，才會開槍示威，辯稱並無殺人意圖。

周男對於槍枝來源也交代不清，瞎掰是亡友家人所寄放，由於周男到案後對殺人案情槍枝來源交代不清，警方訊後依觸犯槍砲彈藥刀械管制條例、殺人等罪嫌移送士林地檢署複訊，並建請檢察官羈押釐清後續案情。

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