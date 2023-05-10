　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

江西奇葩足球賽制　領導上場滿15分鐘獲一次「親自主罰」12碼機會

▲戶外業餘足球賽。（圖／CFP）

▲江西官方擬舉辦的足球賽賽制惹議。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

江西官方為了讓「領導」（長官）在公務機關舉辦的足球賽中起到帶頭作用，特別在一份《省直機關第七屆運動會足球比賽規程》的通知內特別強調，「為鼓勵領導幹部報名參賽，凡是領導幹部一場比賽上場滿15分鐘的，可增加一次點球（12碼罰球，下同）機會，且由領導幹部本人主罰。」

▲江西省公務機關擬舉辦的七人制足球賽賽制惹議。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲賽制規定領導在場15分鐘便可獲得12碼罰球機會一次。（圖／翻攝澎湃新聞）

《山東商報》報導，5月8日下午，江西省直機關工會工委回應稱，網傳截圖中提到的足球比賽，是由江西省直機關工會工委組織的業餘比賽，制定該規則的目的是希望領導幹部親自帶頭參加，起到示範引領作用，鼓勵更多的人積極參與，而且業餘比賽只要大家認可就可以執行。

根據這份《通知》內容顯示，比賽項目為七人制男子足球賽，計劃於2023年6至7月間在南昌市內足球場舉行，參賽單位和人員資格按《關於舉辦省直機關第七屆運動會的通知》（贛直工字〔2023〕6號）執行。

產生爭議的部分在於比賽規則的規範，該《通知》要求採用中國足協審定的《足球競賽規則》，並執行國際足聯對規則的最新解釋；另一方面，《通知》竟要求，「本次比賽不設越位，不允許鏟球。」同時，為鼓勵領導幹部報名參賽，凡是領導幹部在比賽中上場滿15分鐘，可增加一次罰踢12碼的機會，並且由本人主罰。

這次賽事的奇葩規定也把網友逗樂，部分網友紛紛回應稱，「直接規定領導上場15分鐘就得一分」；「官僚主義可見一般」；「守門員的心聲，守的不是球門，是人情世故」；「這是7人制業餘比賽，規則沒有問題」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
台中人下班注意！捷運綠線1死8傷意外　「這段路」全面封閉
快訊／誇張！　旅遊品保協會「3000多萬被偷了」
快訊／新北24歲男遭槍殺！　屍體塞進行李箱
快訊／三重社區大樓火警！　黑煙狂竄傷亡不明
快訊／新北國中女8F墜落　多處骨折頭部重創亡
交通部令「行人過馬路車全停」！　交長：會塞車但請支持
消失台灣29年！68歲馮寶寶突現身告別式　淚崩送老友
快訊／中天贏了！遭NCC不予換照關台3年　法院今撤銷原處分
快訊／中捷女死者是「靜宜助理教授」！　弟弟北上認屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

江西奇葩足球賽制　領導上場滿15分鐘獲一次「親自主罰」12碼機會

「中國籍女傭兵」瘋傳加入瓦格納…遭烏克蘭生擒！真實身分竟是他

開放陸客來台毫無進度！　傅崐萁痛批陸委會「人頭來開會沒意義」

不放陸客？藍委諷「大小姐施壓有苦說不出」　交通部長連忙撇清

爸爸姓朱！幫女兒取名「這2字」　她崩潰PO證件：被笑20年

揭秘3500年前的「青釉瓷樽」　商墓葬出土將「燒製瓷器」時間提早千年

吃喜宴離座一下！他回來傻眼「菜全被大媽打包」　無奈回家吃泡麵

昔日銷量冠軍！又一家大陸車企爆雷破產　曾被舉報是「詐騙公司」

陸連假後票價大跳水！　廣州飛曼谷經濟艙出現「10元人民幣」低價

碩士妹隱藏身分是「黑幫老大」！兇殘率領幫眾崛起　暗黑經歷起底

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

肇事孕婦稱「肚裡的賠你」　3歲童爸慟：這樣有用嗎

賈永婕婚禮揪唱《姊姊妹妹站起來》 小S現場檢查唱功！

基隆女生日買蛋糕拒絕搭訕　眼窩被毆骨折！喊爸：快救我

應采兒「模仿陳小春帶娃」笑翻　狂吐槽他：我有3個兒子！

江西奇葩足球賽制　領導上場滿15分鐘獲一次「親自主罰」12碼機會

「中國籍女傭兵」瘋傳加入瓦格納…遭烏克蘭生擒！真實身分竟是他

開放陸客來台毫無進度！　傅崐萁痛批陸委會「人頭來開會沒意義」

不放陸客？藍委諷「大小姐施壓有苦說不出」　交通部長連忙撇清

爸爸姓朱！幫女兒取名「這2字」　她崩潰PO證件：被笑20年

揭秘3500年前的「青釉瓷樽」　商墓葬出土將「燒製瓷器」時間提早千年

吃喜宴離座一下！他回來傻眼「菜全被大媽打包」　無奈回家吃泡麵

昔日銷量冠軍！又一家大陸車企爆雷破產　曾被舉報是「詐騙公司」

陸連假後票價大跳水！　廣州飛曼谷經濟艙出現「10元人民幣」低價

碩士妹隱藏身分是「黑幫老大」！兇殘率領幫眾崛起　暗黑經歷起底

福斯「ID.7旅行車」海外抓到了！最快明年登場　有魔術大空間

5大「青年創業貸款」撇步一次看！要貨比三家、申請住房貸款較容易

皺褶雙手堅持製作純綠豆粉粿半世紀！嘉義老伯手作消暑解熱甜品

不知3歲女被撞死！重傷母醒來頻問「妹妹在哪」　悲傷父說謊了

吊臂在眼前掉落「列車卻關門發車」　學者：可設偵測系統自動停車

女星拍吵架戲意外見血！「玻璃杯砸臉碎裂」遭割傷…送醫崩潰2天

想找「高薪無壓力」工作？　眾人推1職業：睡到自然醒

基隆女生日買蛋糕「被打到滿臉血」　搭訕男抓到了！

陳國華妻停車被撞…尖銳直角直插！　反遭譙「擋到我」：態度對嗎

中捷意外中市府勒令停工開罰27萬　邱顯智揭建商黑歷史

短裙小姐姐闖紅燈！酒測一直含著吹不出來　第4次成功解鎖慘了

大陸熱門新聞

車位長期遭霸佔！地主1招反制惡鄰哭喊

富商尪2年偷吃104次！她正能量爆表不離婚　竟被懷孕小三嗆：不要臉

妹子「裸貸」利息滾到2000萬！不雅照慘外流

峇里島情侶「神秘5小時」慘死　法醫說話了

外送員被諷買不起奶茶　一口氣買70杯怒砸

峇里島情侶小紅書帳號全爆出！網路柯南揪疑點

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

6人餐廳吃龍蝦「天價402萬元」！　真相曝

大陸科學家月壤中首次發現「玻璃纖維」

兇漢持18公分長刀隨機殺人 年輕舞者遇害...家屬批：刀怎麼帶上車？

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

爸爸姓朱！幫女兒取名「這2字」　她崩潰：被笑20年

吃喜宴離座一下！他回來傻眼「菜全被大媽打包」

才剛生3女1男！她又懷4胞胎糾結要生嗎...結局超悲傷

更多熱門

相關新聞

暴雨襲華南　江西河堤潰決、鄉鎮泡水裡

暴雨襲華南　江西河堤潰決、鄉鎮泡水裡

綜合中國媒體6日報導，4日以來，特大與大暴雨先後襲擊江西等華南省市，導致河堤潰決引發洪澇，湖北與貴州甚至降下冰雹毀損農作物，農民損失慘重。

江西「特大暴雨」河水暴漲！45位村民受困

江西「特大暴雨」河水暴漲！45位村民受困

全國主播大賽攜主播前進高中

全國主播大賽攜主播前進高中

客家小炒全國賽南區初賽...即日起報名

客家小炒全國賽南區初賽...即日起報名

首屆重機改裝賽「連假松菸開跑」

首屆重機改裝賽「連假松菸開跑」

關鍵字：

江西足球賽罰球12碼比賽賽制公家機關

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

即／大樓吊臂墜落貫穿台中捷運車廂　1人當場死亡

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

即／吊臂掉落畫面曝光！　30F高墜落再「砸中車廂」釀1死

快訊／鐵架倒塌插進中捷列車　5人受傷送醫

張書偉分手勇兔3個月「認愛謝京穎」！親密過夜被拍

台南女童被撞死　交長愧疚致歉

台南3歲女童成冤魂「隔天路口1景象」怒了！鄉民炸鍋

大S爆「流產不只1次」！嫁汪小菲前夕寶寶沒了

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

丟丟妹「蹲路邊哈菸」竟隨地亂丟！

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

中捷死者身分曝光！　靜宜大學法律系助理教授

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了
降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面