江西奇葩足球賽制　領導上場滿15分鐘獲一次「親自主罰」12碼機會

▲江西官方擬舉辦的足球賽賽制惹議。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

江西官方為了讓「領導」（長官）在公務機關舉辦的足球賽中起到帶頭作用，特別在一份《省直機關第七屆運動會足球比賽規程》的通知內特別強調，「為鼓勵領導幹部報名參賽，凡是領導幹部一場比賽上場滿15分鐘的，可增加一次點球（12碼罰球，下同）機會，且由領導幹部本人主罰。」

▲賽制規定領導在場15分鐘便可獲得12碼罰球機會一次。（圖／翻攝澎湃新聞）

《山東商報》報導，5月8日下午，江西省直機關工會工委回應稱，網傳截圖中提到的足球比賽，是由江西省直機關工會工委組織的業餘比賽，制定該規則的目的是希望領導幹部親自帶頭參加，起到示範引領作用，鼓勵更多的人積極參與，而且業餘比賽只要大家認可就可以執行。

根據這份《通知》內容顯示，比賽項目為七人制男子足球賽，計劃於2023年6至7月間在南昌市內足球場舉行，參賽單位和人員資格按《關於舉辦省直機關第七屆運動會的通知》（贛直工字〔2023〕6號）執行。

產生爭議的部分在於比賽規則的規範，該《通知》要求採用中國足協審定的《足球競賽規則》，並執行國際足聯對規則的最新解釋；另一方面，《通知》竟要求，「本次比賽不設越位，不允許鏟球。」同時，為鼓勵領導幹部報名參賽，凡是領導幹部在比賽中上場滿15分鐘，可增加一次罰踢12碼的機會，並且由本人主罰。

這次賽事的奇葩規定也把網友逗樂，部分網友紛紛回應稱，「直接規定領導上場15分鐘就得一分」；「官僚主義可見一般」；「守門員的心聲，守的不是球門，是人情世故」；「這是7人制業餘比賽，規則沒有問題」。