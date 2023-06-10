　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

關渡鹹粥店傳槍響！老闆娘哀號「救命」倒地　顧客嚇：以為是氣爆

記者閔文昱／台北報導

台北市北投區10日下午發生駭人命案，一名槍手疑似不滿關渡鹹粥店潘姓老闆娘拒絕表白，在店內朝對方左胸開槍，得逞後立刻騎車逃逸。潘女事後雖緊急送醫，但仍回天乏術。有目擊者指出，當時聽到一聲巨響，原以為是氣爆，但看到老闆娘喊了一聲救命倒下，才發現是槍擊案。目前警方仍在持續追緝兇手當中。

警方調查，43歲的潘姓鹹粥店老闆娘，在18年前來台嫁給林姓丈夫，2人育有2子，共同經營北投關渡的一家鹹粥店，但是在10日下午1時許，被人開槍命中左胸傷重不治。

▲▼鹹粥店老闆娘疑似遭小王報復，朝左胸開槍身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲鹹粥店老闆娘疑似遭小王報復，左胸中彈身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方初步調查，懷疑涉案的槍手為周姓男子，是店裡的常客，並且與鹹粥店老闆娘有感情糾紛，後續因潘姓老闆娘不理他，所以才會在10日下午騎車前往痛下殺手。

死者家屬表示，案發時只聽到「砰」一聲，隨後就傳出潘女哀嚎聲，不知道究竟發生了什麼事，趕緊呼叫樓上其他家屬下來查看。而有目擊者則透露，當時傳出槍響時，還以為是發生氣爆，但聽到老闆娘喊了一聲救命倒下，鄰居們才趕緊上前關心，並馬上報案。

▲▼鹹粥店老闆娘遭槍擊，監視器拍下嫌犯身形。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲監視器拍下嫌犯身形。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方目前鎖定嫌犯身份以及車輛，發現嫌犯騎乘機車到延平北路後，再轉搭小黃逃逸，警方也將找來小黃運將釐清逃逸路線，持續追查嫌犯下落，以釐清真正殺人動機。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
金曲歌王被控性侵！　老婆緊急回應了
快訊／女驅魔慘死　2室友收押
張清芳罕見「同框17歲愛兒」！
快訊／澤倫斯基首度證實：反攻正在進行！
鹹粥闆娘嫁台夫18年「慘被槍殺」　她FB心碎換照：姊，你離開
張清芳唱一半「男神瘦子來了」！　台下1反應他傻眼說話
快訊／「借竅驅魔」案翻版！女全身瘀傷慘死　1教友收押
蔡阿嘎遭炎上　沉澱6天發聲了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

關渡鹹粥店傳槍響！老闆娘哀號「救命」倒地　顧客嚇：以為是氣爆

快訊／「借竅驅魔」案翻版！女全身瘀傷慘死　2室友收押

汐止驚傳社區墜樓意外 男躺趴水泥地當場死亡

鹹粥闆娘嫁台夫18年「慘被槍殺」　她FB心碎換照：姊，你離開我了

鹹粥老闆娘曝光！常客「愛不到她」憤開槍殺人　棄車搭小黃逃亡

7月底走入歷史！中州科大「最後畢典」　女大生帶爺爺照片參加

女子超商領錢被襲臀　豬哥被判拘役50天

快訊／屏東地牛大翻身！台南最大震度2級　麻豆三合院屋頂塌陷

啟用才53天！彰化納骨塔斥資1.3億　7成塔位驚見裂縫　

短褲男1槍殺死鹹粥店闆娘...騎車逃逸　疑「四角戀」感情惹禍

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

玄鳳鸚鵡唱「走音版答鈴」　無限循環笑翻網：接電話！

小黑貓擠肛門腺「被獸醫煞到」 每天抱小象娃娃進籠子等看診！

KID看穿峮峮「錄完想帶走食物」　聖恩狂嗑蛋糕...收到健康大禮

北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

他慘被拖吊怒控前車陷害　三寶現場曝光掀兩方論戰

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

關渡鹹粥店傳槍響！老闆娘哀號「救命」倒地　顧客嚇：以為是氣爆

快訊／「借竅驅魔」案翻版！女全身瘀傷慘死　2室友收押

汐止驚傳社區墜樓意外 男躺趴水泥地當場死亡

鹹粥闆娘嫁台夫18年「慘被槍殺」　她FB心碎換照：姊，你離開我了

鹹粥老闆娘曝光！常客「愛不到她」憤開槍殺人　棄車搭小黃逃亡

7月底走入歷史！中州科大「最後畢典」　女大生帶爺爺照片參加

女子超商領錢被襲臀　豬哥被判拘役50天

快訊／屏東地牛大翻身！台南最大震度2級　麻豆三合院屋頂塌陷

啟用才53天！彰化納骨塔斥資1.3億　7成塔位驚見裂縫　

短褲男1槍殺死鹹粥店闆娘...騎車逃逸　疑「四角戀」感情惹禍

新北城市藝術節6／30登場　新生地揭序微笑文化生態圈

Aston Martin首款電動車2026年登場！採全新平台、油電超跑當先發

新北包種春茶特等獎亮相　坪林水岸×野餐×潮茶祭

沒有懷疑也不會放棄！　巴特勒面對絕境：還有3場要贏

關渡鹹粥店傳槍響！老闆娘哀號「救命」倒地　顧客嚇：以為是氣爆

基隆Podcast宣導預防腸病毒　揭開健康醫學冷知識

朱學恒性騷後還「開口討贊助」！2誇張行徑曝光：像是在挑釁

《壞媽媽》里長夫人終於撕掉面膜！　粉絲見真面目：一掀開就是壞女人

快訊／PLG職籃水瓶砸球場　台灣大總經理林之晨道歉了

健保體系下錢難賺！醫師想轉行AV男優　導演曝「符1條件」就錄取

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

社會熱門新聞

宜蘭男橫跨3車道　慘遭小貨車撞死

幼兒園供「簽名同意用藥單」　遭家長打臉

店員幫代收少了54萬　店長查帳短收送辦

常客愛不到闆娘　開槍殺人搭小黃逃亡

即／地牛翻身！台南麻豆三合院屋頂塌陷

關渡鹹粥店闆娘「左胸中彈」 送醫搶命不治亡

即／超商浩克結婚了！「現任」曬結婚證書

獨／關渡鹹粥名店傳槍響！老闆娘倒地命危

鹹粥店闆娘遭槍擊亡　冷靜行兇畫面曝

徐巧芯收匿名花束　辦公室主任提告

千人送行四海劉德華　這女人頻拭淚

指「背骨」還性騷！網紅艾瑪告館長結局曝

男大生硬上喝醉女同學！震醒閨蜜問：能試試嗎

鹹粥店闆娘命案　疑四角戀情惹禍

更多熱門

相關新聞

關渡鹹粥店闆娘「左胸中彈」 送醫搶命不治亡

關渡鹹粥店闆娘「左胸中彈」 送醫搶命不治亡

北市北投區1名43歲女子，在關渡知行路遭人持槍攻擊，導致左胸中彈，槍手得逞後立刻往北市大同區方向逃逸，而女子中彈後被警消送往醫院搶救，但最後仍宣告不治。

獨／關渡鹹粥名店傳槍響！老闆娘倒地命危

獨／關渡鹹粥名店傳槍響！老闆娘倒地命危

過分追求高CP值　彰顯台低薪困境

過分追求高CP值　彰顯台低薪困境

自煮海鮮粥花460元　他挺阿堂結果吵翻了

自煮海鮮粥花460元　他挺阿堂結果吵翻了

盤點4家米其林指南推薦鹹粥

盤點4家米其林指南推薦鹹粥

關鍵字：

鹹粥關渡

讀者迴響

熱門新聞

郭采潔登台「胸部掉到腰」驚奇畫面被拍！

宜蘭男橫跨3車道　慘遭小貨車撞死

蔡阿嘎YT消失6天「妻終於吐近況」

起底無尊20歲照片帥炸！

餵藥案5被告全交保「太妙了」！

幼兒園供「簽名同意用藥單」　遭家長打臉

狠心媽1個多月未歸...1歲、2歲女兒遭活活餓死

店員幫代收少了54萬　店長查帳短收送辦

瑤瑤突掏出1禮物 藍心湄打開秒泛淚

神劇男星「心臟病發猝逝」！享年52歲

水溝撈起粉紅毛球　浮現夢幻斑紋

賈永婕2女兒都送去美國被酸！她直球回應了

常客愛不到闆娘　開槍殺人搭小黃逃亡

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

即／地牛翻身！台南麻豆三合院屋頂塌陷

更多

最夯影音

更多
18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆

18歲女270度無煞車迴轉　暴衝進超商！困車內嚇呆
排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

朱學恒認性騷議員鍾沛君！　強調喝到斷片：真心不清楚

玄鳳鸚鵡唱「走音版答鈴」　無限循環笑翻網：接電話！

玄鳳鸚鵡唱「走音版答鈴」　無限循環笑翻網：接電話！

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面