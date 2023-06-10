關渡鹹粥店傳槍響！老闆娘哀號「救命」倒地　顧客嚇：以為是氣爆

記者閔文昱／台北報導

台北市北投區10日下午發生駭人命案，一名槍手疑似不滿關渡鹹粥店潘姓老闆娘拒絕表白，在店內朝對方左胸開槍，得逞後立刻騎車逃逸。潘女事後雖緊急送醫，但仍回天乏術。有目擊者指出，當時聽到一聲巨響，原以為是氣爆，但看到老闆娘喊了一聲救命倒下，才發現是槍擊案。目前警方仍在持續追緝兇手當中。

警方調查，43歲的潘姓鹹粥店老闆娘，在18年前來台嫁給林姓丈夫，2人育有2子，共同經營北投關渡的一家鹹粥店，但是在10日下午1時許，被人開槍命中左胸傷重不治。

▲鹹粥店老闆娘疑似遭小王報復，左胸中彈身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方初步調查，懷疑涉案的槍手為周姓男子，是店裡的常客，並且與鹹粥店老闆娘有感情糾紛，後續因潘姓老闆娘不理他，所以才會在10日下午騎車前往痛下殺手。

死者家屬表示，案發時只聽到「砰」一聲，隨後就傳出潘女哀嚎聲，不知道究竟發生了什麼事，趕緊呼叫樓上其他家屬下來查看。而有目擊者則透露，當時傳出槍響時，還以為是發生氣爆，但聽到老闆娘喊了一聲救命倒下，鄰居們才趕緊上前關心，並馬上報案。

▲監視器拍下嫌犯身形。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方目前鎖定嫌犯身份以及車輛，發現嫌犯騎乘機車到延平北路後，再轉搭小黃逃逸，警方也將找來小黃運將釐清逃逸路線，持續追查嫌犯下落，以釐清真正殺人動機。