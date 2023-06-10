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政大實小爆性騷擾！女校友控「老師把我拉到大腿上坐」　校方急調查

▲▼國立政治大學附設實驗小學。（圖／翻攝google地圖）

▲國立政治大學附設實驗小學。（圖／翻攝google地圖）

文／中央社

國立政治大學附設實驗小學鄭姓教師被指性騷擾已畢業的女校友，校長陳金粧說，昨天接獲通知，今天上午已召開緊急會議並校安通報，下週開性別平等教育委員會和教評會等程序。

王姓女子在社群網站臉書（Facebook）表示，小學時曾受教於與學生相當親近的鄭姓教師，同學們即使已自小學畢業，仍常回去找這名教師，但她高一獨自回校借用錄音設備時，遭鄭姓教師繞到身後，用手覆蓋她的手操作滑鼠，之後甚至被拉到鄭姓教師大腿上抱住。

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王姓女子說，她上大學後，直到畢業前，這名教師「都還試圖想對我做些什麼」，原本她只是希望有個道歉，但在她貼文後，接到其他政大實小學妹受害消息，且不只1人，決定通報政大實小。

陳金粧告訴中央社記者，學校昨天晚間得知訊息，已完成校園安全暨災害防救通報，並開緊急會議，預計下週進入性平會、教師評審委員會程序。

至於是否先將涉案教師停職，陳金粧說，由性平委員決定。

教育部國民及學前教育署告訴媒體，已督導政大實小確實依性平教育法及「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」等相關規定啟動調查程序，並提供被害人輔導資源及相關協助措施；國教署要求學校嚴正查處，將持續追蹤學校處置情形。

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