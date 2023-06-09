阿北騎機車「滑手機」被警察盯上　17萬網友笑：年輕人就是不一樣

記者林彥臣／綜合報導

新莊中正路一處路口日前發生2名騎士在等紅燈時滑手機，其中一位比較年輕的騎士，先把手機收起來了，另外一位年紀較大的阿北，則是繼續沉浸在手機畫面中，絲毫沒有察覺警察就在面前盯著他。全程都被後方行車紀錄器拍下，

影片吸引了17萬人次觀看，有的網友笑稱，「年輕人就是不一樣」、「大叔跟年輕人的差別就是回訊息的速度」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」的影片顯示，有多輛機車停等在該處路口，其中畫面右邊的黑外套年輕人，先掏出手機使用，大約5秒後把手機收進口袋。

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▲阿北騎機車滑手機，沒發現警察就在面前。（圖／翻攝自YouTube／「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）



幾乎同一時間畫面左邊的阿北也在滑手機，絲毫沒有察覺警察在他面前盯了好幾秒。隨後警察示意阿北，把機車停到路邊，準備開單。

網友留言表示，「年輕人就是不一樣，臨時反應救了自己」、「大叔跟年輕人的差別就是回訊息的速度」、「被年輕人逃過一劫，真是不講武德」、「給這位認真執法的警察一個讚」、「最好笑的是，警察停在他前面，他花了兩秒才反應過來XD」。