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大陸 大陸焦點 特派現場

陸1月天災頻傳「超13萬人次受災」　西藏雪崩最嚴重致28死

▲西藏林芝派墨公路雪崩事件造成28死。（圖／CFP）

▲西藏林芝派墨公路雪崩事件造成28死。（圖／CFP）

文／香港01

大陸出現多宗以低溫冷凍和雪災為主的自然災害，其中，西藏林芝市派墨公路多雄拉隧道出口處1月17日發生雪崩。應急管理部近日會同有關部門和單位進行會商分析，顯示前述雪崩中有28人因災死亡。而各種自然災害共造成13.98萬人次受災，因災死亡32人，一般損壞房屋1300餘間，農作物受災面積14.5千公頃，直接經濟損失2.79億元人民幣（約12.35億元新台幣）。

▲西藏林芝派墨公路雪崩事件造成28死。（圖／CFP）

▲救援人員在派墨公路雪崩事件中搜救倖存者。（圖／CFP）

據悉，大陸1月共出現4次冷空氣過程，較常年同期略偏多，且前3次過程均達到寒潮級別，其中13至16日為全國型寒潮過程，降溫幅度大、影響範圍廣。福建、江西、雲南等多地受寒潮引發降溫、大風和雨雪影響，遭受低溫雨雪和風雹災害，農作物受災面積14.4千公頃，直接經濟損失2.79億元。

除華南和西南部分地區外，大部地區出現降雪天氣。1月17日，西藏林芝市派墨公路多雄拉隧道出口處發生雪崩，部分車輛和人員被埋，因災死亡28人。

▲新疆阿克蘇1月30日發生芮氏規模6.1的地震。（圖／CFP）

▲新疆阿克蘇1月30日發生芮氏規模6.1的地震。（圖／CFP）

另一方面，1月份共發生10次4級以上地震，其中2次為5級以上地震。最大震級為1月30日新疆沙雅6.1級地震，震中附近區域為人口稀疏的沙漠地區，未有人員傷亡。1月26日，四川瀘定發生5.6級地震，亦未有人員傷亡。而在1月28日，山西柳林縣發生黃土崩塌災害，造成4人因房屋倒塌埋壓死亡。

▲四川瀘定1月26日發生芮氏規模5.6的地震。（圖／CFP）

▲四川瀘定1月26日發生芮氏規模5.6的地震。（圖／CFP）

此外，全國大部地區土壤墒情（土壤濕度）總體適宜，西北東部、西南中部東部、華北中部北部等局部地區土壤中度以上缺墒，重慶、雲南局地有零星旱情。截至1月底，黃河累計封河長度約969公里，封河和凌情（冰塊阻塞河道）平穩，未造成嚴重災害損失。此外，全國1月發生24宗森林火災，主要發生在廣西、湖北、雲南、湖南、河南、貴州、廣東；未發生草原火災。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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