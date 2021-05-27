NCC專委「火燒玉山」12天撲滅！林務局貼出7照片　2萬人感動淚

▲玉山大火12天終於撲滅，打火林管員累癱下山了。（圖／翻攝自Facebook／林務局-森活情報站，下同）

記者董美琪／綜合報導

玉山森林火災狂燒12天，今（27日）終於完全撲滅，累壞一群森林護管員。林務局小編也貼出7張森林護管員下山與家人團圓照片，讓2萬網友按讚感謝，直呼真的辛苦了，一張太太忍不住衝上前緊抱的團聚照片，更讓人立刻感動鼻酸。

NCC專委喬建中等人16日凌晨登山炊煮導致火災，玉山八通關杜鵑營地超過70公頃燒毀，辛苦的森林護管員共113人投入救災，打火12天後終於撲滅，讓眾人都累癱了。

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「林務局-森活情報站」粉絲團27日PO文，「終於傳來好消息，森林護管員終於下山回家了！身處海拔3000多公尺、瀰漫濃煙與焦味的這十幾天，森林護管員們每日清晨便著重裝，持砍刀、幫浦、鏈鋸，下切溪谷、攀上峭壁、甚至翻過稜線，與野火搏鬥，冒著40度以上高溫。」

「一行人夜晚匆匆吃下乾糧，帶著滿身疲憊灰燼，穿著防火衣，頂著10度低溫，躺在塑膠帆布上休息。每天都有隊員高山症發作、外傷掛彩……算一算已經長達半個月都在高山上了。」

「林務局-森活情報站」粉絲團表示，大家身心備感壓力，還是拼命開闢防火線、清理殘火，只盼火趕快滅，才能回家，「就這樣過了12天，終於在確認無火煙後，今早全員撤離！（看到順利落地時，眼睛都熱熱的ＱＱ）。」

照片中，一位森林護管員的太太，心裡終於放下重擔，急著衝來抱緊先生，多張森林護管員打火辛苦的畫面，讓網友感謝泛淚，「辛苦了！預防他們脫產啊！」、「感謝護管員辛苦滅火，保護了山林和動物」、「眼睛都紅了」、「事發時肇事者其囂張行徑，因為深懂法律，在玩文字遊戲，傷害山林，也傷害國人情感」、「支持林務局一定要對肇事者求償，絕不是他們一句「不小心」就想推拖此次森林大火」、「光想像都覺得太辛苦了，謝謝守護山林」。

農委會主委陳吉仲22日曾說，今年98.1%森林火災是人為引起，重傷珍貴森林，將對肇事者提告求償。外界估計此次損失和救災成本上億元。

林務局表示，將在最短時間內統計陸、空救災支出、造林木損害，以及森林生態與景觀價值損失等，一併向5名肇事者求償，絕不寬貸。

南投八通關杜鵑營地吧16日因NCC專委喬建中等登山客引發森林火災，喬建中坦言當時不小心弄翻爐火，有打電話報案，沒有落跑。附近受富含油脂的針葉木，且地處海拔3200公尺高山，火勢一發不可收拾。

▲▼玉山大火終於撲滅，林務局怒求償。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）