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玉山大火狂燒12天！終撲滅慘累癱　將向肇事NCC專委5人求償上億

▲▼玉山大火終於撲滅，林務局怒求償。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）

▲玉山大火終於撲滅，林務局怒求償。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲，下同）

記者董美琪／綜合報導

玉山森林火災狂燒12天，今（27日）終於完全撲滅，累壞一群森林護管員。日前NCC專委喬建中等登山客炊煮失火導致森林火災，農委會主委陳吉仲22日曾說，今年98.1%森林火災是人為引起，重傷珍貴森林，將對肇事者提告求償。外界估計此次損失和救災成本上億元，嘉義林區管理處表示，將對5名肇事者求償，不會寬貸。

▲▼玉山大火12天終於撲滅，打火林管員累癱下山了。（圖／翻攝自Facebook／林務局-森活情報站）

▲玉山大火12天終於撲滅，打火林管員累癱。（圖／翻攝自Facebook／林務局-森活情報站）

南投八通關杜鵑營地吧16日因NCC專委喬建中等登山客引發森林火災，喬建中坦言當時不小心弄翻爐火，有打電話報案，沒有落跑。附近受富含油脂的針葉木，且地處海拔3200公尺高山，火勢一發不可收拾。

▲▼玉山大火終於撲滅，林務局怒求償。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）

陳吉仲22日在臉書貼文指出，肇事者的行為，已經觸犯森林法第53條的公訴罪，要負刑事責任，保七總隊已經偵訊並移送地檢署由檢察官追訴，將在火災撲滅後計算總額，向肇事者提告求償，一定追究到底，絕不輕饒。

▼玉山大火12天終於撲滅，打火林管員累癱下山了。（圖／翻攝自Facebook／林務局-森活情報站）

▲▼玉山大火12天終於撲滅，打火林管員累癱下山了。（圖／翻攝自Facebook／林務局-森活情報站）

「林務局-森活情報站」粉絲團27日終於傳來好消息，「森林護管員終於下山回家了！身處海拔3000多公尺、瀰漫濃煙與焦味的這十幾天，森林護管員們每日清晨便著重裝，持砍刀、幫浦、鏈鋸，下切溪谷、攀上峭壁、甚至翻過稜線，與野火搏鬥，冒著40度以上高溫。」一行人帶著滿身疲憊、灰燼，每天都有隊員高山症發作、外傷掛彩，已經長達半個月都在高山上。

▲▼玉山大火終於撲滅，林務局怒求償。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）

▼打火林管員累癱下山了。（圖／翻攝自Facebook／林務局-森活情報站）

▲▼玉山大火12天終於撲滅，打火林管員累癱下山了。（圖／翻攝自Facebook／林務局-森活情報站）

林務局表示，27日早上火終於熄滅，總計動員嘉義、南投、屏東、花蓮、羅東等林管處職員與森林護管員等共113人投入現場救災。本次林火肇因疑為5名登山客用火不慎導致，有關肇事者違反森林法引發森林火災應負之刑事責任，及後續有無可能脫產逃避追究等，已由保七總隊函送南投地檢署偵辦；林務局也已從救災之人事；航空器作業、物資及器材支出；造林木受害成本；森林生態與景觀受損價值等項目進行估算，將對5名肇事者一併進行民事求償。

▲▼玉山大火終於撲滅，林務局怒求償。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）

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玉山大火狂燒12天！終撲滅累癱下山　要向肇事NCC五人求償上

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