沙子煮咖啡喝過嗎？高雄「拿鐵風格節」登場　30人氣品牌齊聚

▲高雄拿鐵風格節即日起至11日於義享時尚廣場登場。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

咖啡控千萬別錯過！專屬咖啡與奶的大型美食展「拿鐵風格節」今(9日)起於高雄義享時尚廣場登場，活動集結近30家超人氣咖啡、獨立甜點、精緻酒飲品牌，更邀請咖啡職人舉辦講座，帶你探索有趣的咖啡風味。

「拿鐵風格節」9日至11日在高雄義享時尚廣場1樓盛大開展，主辦單位邀請到了有著法餐南霸天之稱，簡天才師傅旗下的「LA ONE」、獨立咖啡店「沃田咖啡」、「#Space Café」、「Saturn Landing Turkish Coffee 登陸土星土耳其咖啡 」、「Akijō 萩条集結所」、「Café SAULA」，知名甜點店「溫柔實驗室」、「梨吧制所｜NASHIBA lj.」、「香草騎士巧克力工坊」，還有帶來咖啡濃縮液的「le brewlife 樂步」等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「登陸土星土耳其咖啡」以高溫沙子煮沸咖啡。（圖／記者許宥孺攝）

值得一提的是，「Saturn Landing Turkish Coffee 登陸土星土耳其咖啡 」帶來傳統的土耳其咖啡煮法，將已經磨好的咖啡豆粉放進鐵壺，加熱過程中，在容器內裝滿石英砂，鐵壺埋進沙內，以高溫超過300度的方式煮沸咖啡，才完成一杯土耳其咖啡。

若是懶得手沖、沒有咖啡機器，那咖啡濃縮液也很值得一嘗，「le brewlife 樂步」將煮好的咖啡濃縮原液裝進條狀包裝袋，品嘗時，可以依個人喜好來調整風味，攜帶方便最適合懶人入手。

▲樂步咖啡將咖啡原液裝袋，品嘗時可依個人喜好調整濃度、風味。（圖／記者許宥孺攝）

這次活動集結了近30家人氣咖啡品牌、冠軍咖啡、獨立甜點店及精緻酒飲品牌，並攜手風靡澳洲的優質植物奶 MilkLab 以及義大利百年咖啡 Lavazza，打造極具個性的的拿鐵風格節，讓繚繞的咖啡香氣與濃郁奶香陪你度過美好的週末。

活動同時邀請到咖啡界的職人們帶大家探索咖啡世界奧妙。將由 Saturn Landing Turkish Coffee 登陸土星土耳其咖啡創辦人巫宗縉除了帶大家認識土耳其咖啡外，還會帶大家認識咖啡渣圖像解讀，帶您揭開咖啡占卜的神秘面紗。還有 「Café SAULA」 的 Kenny 來淺談西班牙咖啡，以及「沃田咖啡」創辦人周詠珵解說將咖啡與酒的融合的獨門技藝。

▼拿鐵風格節集結近30家人氣咖啡、獨立甜點、精緻酒飲品牌。（圖／記者許宥孺攝）

▲展場有風靡全台的韓風拍貼機。（圖／記者許宥孺攝）