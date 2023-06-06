環保署設減碳專線「解答碳焦慮」　氣候法3子法在本月預告

▲對碳費徵收明年上路，環保署將在今年底成完成法制，今天宣布3個子法在本月預告。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為達成2050淨零排放，碳費徵收預計在2024年上路，為解答減碳相關議題疑惑，環保署今（6日）宣布設立「減碳專線」及電子信箱，同時宣布6月將有氣候變遷因應法的3個子法將預告，主要包含溫室氣體的盤查登錄、自願減量、增量抵換等面向，預告後會與各界研商與交換意見。

碳費徵收預計明年上路，環保署長張子敬日前曾指出，碳費徵收將在今年底前完成所有徵收法制，並在明年送交碳費審議委員會決定費率，且會定期檢討，初期規劃徵收對象為年排放量達2.5萬噸者，採取「先大後小、分階段徵收」原則，另外會搭配優惠費率及自主減量計畫，達成國家減量目標。

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▲環保署宣布設立減碳專線，解答碳焦慮，以及氣候法相關3個子法在本月預告。（圖／記者許敏溶攝）

面對碳費徵收進程，環保署宣布，6月機會會有3個草案預告，包含「溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法」、「自願減量專案管理辦法」及「溫室氣體增量抵換管理辦法」，預告期間計畫在1個月內。

環保署進一步說明，在盤查登錄辦法部分，對於事業單位如何計算排放量，能有更清楚規範並法制化，另在自願減量部分，則是鼓勵業者依規定方法拿到減量額度，在增量抵換部分，則要求大型開發案抵換一定比例。

此外，有鑒於各界對減碳議題有諸多討論及疑義，環保署除建立「氣候公民對話平台」外，今天也宣布設立「減碳專線」及電子信箱，環保署指出，民眾或企業若對氣候變遷因應法以及減碳相關議題，可以透過電話（02-2322-2050）或電子郵件詢問，將有專人進行解答，希望解除團體或個人的碳焦慮。