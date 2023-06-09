台中女「四肢瘀青」 送醫不治！2女室友落跑4天　檢依殺人罪拘提

▲台中女「四肢瘀青」陳屍房內，被發現時身旁擺著一支拍痧板。（示意圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、戴若涵／台中報導

台中市大里區一名30多歲游姓女子5日被發現倒臥房內已無呼吸心跳，室友隨即通報救護車！警方發現死者四肢都有瘀青，身旁則擺了一支拍痧板。經警方、檢方訊問過後，2名女室友一度被排除涉案，但檢方6日傳喚2名室友時，2人卻消失無蹤，檢警決定以殺人罪嫌進行拘提。

警方5日中午接獲仁愛醫院通報，一名游姓女子因失去生命跡象被送到急診室，經搶救後不治，遂針對游女同樓層合租的2名室友進行查訪，得知游女家在台北，目前無業。

針對游女身上的傷勢，2名室友轉述，游女有拿拍痧板自拍的習慣，可能因此造成瘀青，檢警訊問2名女室友及游女較常往來的女性友人後，初步排除3人涉案可能。但檢方查驗女子傷勢後認定，游女自行拍打怎麼可能下手重到造成瘀青，且游女及2名女室友都有利用拍痧板互拍的情況，懷疑傷勢和2名室友脫不了關係，6日再度傳喚2名室友到案說明，不料，2人卻消失無蹤。

由於檢方初步訊問時，曾叮囑過2名女室友不得離開租屋處，警方又遍尋不著人，遂決定以殺人罪拘提2人。經調閱監視器後發現，一女已搬離大里租屋處搬至台中市區，另一女則是開車躲到台南友人家，9日終於找到人了，目前1人已被帶到地檢署，1人正由警方帶返台中，以進一步釐清案情。