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5億高中生墜樓亡　「不是無理取鬧」律師：盼殺人罪起訴配偶！

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲賴母委任律師許哲維。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市5億高中生一案尚在調查中，而法醫解剖報告初步認為，賴生死因為疑從高處墜落，途中撞擊門簷後彈到造景樹木落地，為釐清賴生死因，賴母委任律師許哲維近日多次向檢察官聲請證據調查，他表示，這不是無理取鬧，但目前為止都沒辦法得到具說服力的解答，在疑點未獲澄清之前，「我們不會放棄」；他也說，除希望得到真相，目前的努力方向，就是盼檢方將本案重要嫌疑人夏姓男子依殺人罪起訴。

許哲維表示，依法醫解剖報告，檢方初步研判賴生係從高處墜落亡，但從內臟出血量、四肢無防禦傷等情形來看，都無法說服他們賴生是由高處墜樓，比較像是死後遭人從低樓層拋出。他們已向檢方申請，請法醫向檢察官報告賴生從高樓層掉落的確切理由及依據。

記者問，目前尚無直接證據，證明賴生是遭人殺害，若檢警最後仍尋無他殺證據，被害者家屬將會採取什麼行動？許哲維說，須等到檢察官的調查結果出來才能討論這個問題，「但我可以直接表明，我們不會放棄」，許哲維強調，「我們不是無理取鬧，一定要朝我們的方向才叫做真相，如果我們提出的疑點，檢察官都能一一解答、說明，我們可以接受，因為就讓證據說話」。

許哲維表示，但目前為止，對於他們的種種疑問，還沒有得到一個完整的解答，他相信檢察官仍努力查辦，也很願意再給檢調時間，只要最後能得到事情的真相，他都沒有意見。

記者問，先前曾有案例，嫌犯涉嫌殺害親嬤，儘管檢警未在辦案過程中查獲強力殺人證據，仍以曾上網搜尋殺人手法、有覬覦財產等動機，將該名嫌犯依殺人罪起訴，而此案同樣無直接殺人證據，但也同樣有財產方面的動機，且金額龐大，希望檢方朝何方向偵辦？

許哲維回應，一樣要等待檢調偵查結果出爐才能回答，但「我們確實是希望檢察官能將夏男依殺人罪起訴」。

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