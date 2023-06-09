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5億高中生墜樓亡？賴母律師喊「不合理」：沒防禦傷+出血量差4倍

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲賴母委任律師許哲維。（資料照／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中5億高中生墜樓亡一案，據指出，近日檢方解剖報告勾勒還原出墜樓瞬間狀況，認為賴生是先撞到門簷後彈到造景樹木落地。針對初步推測結果，賴母律師表示，「我們仍認為不合理」，因賴生遺體四肢並無出現「防禦傷」，若是生前墜樓，一般人不可能不用手、腳保護自己；第二，賴生內臟出血量也不符常理，醫學上活著墜樓會出現2000至3000c.c.的出血，但賴生卻僅有800c.c出血，相差近4倍，據此，懷疑賴生是死後才遭人丟下樓。

據指出，檢方解剖報告中有勾勒還原出賴生墜樓狀況，研判是先撞到門簷後彈到造景樹木落地，才會導致樹枝折斷，也符合高處墜落的初步定調。

另外，案發現場是15層社區大樓，賴生墜樓後是倒臥在社區出口前草皮，地面沒有發現血跡，但樹木有樹枝折斷情形，倒臥位置跟建築物距離約3.4公尺。另外10樓陽台欄杆有疑似雙手抓握痕跡，陽台外側平台有疑似腳踏擦抹痕跡，比對賴生倒臥位置，研判賴生可能是攀爬至陽台外側留下。

對此，賴母律師許哲維表示，針對墜樓部分，他們認為最不合理的地方，為何賴生是背部先著地？一般人在掉落的時候，下意識會有保護、防禦身體的反射動作，會使用手、腳去抵擋，進行護胸、護腹的動作，不是手心著地就是腳掌著地，這是沒辦法去控制的，是人體反射機制。

許哲維指出，因此人在高處掉落時，四肢一定會有所謂的「防禦傷」，即是骨折或擦挫傷，但賴生卻好像是「平平的（躺臥狀）」墜地，造成背部瘀傷，沒有防禦動作，日前他們相驗遺體時，也沒有從外觀看出有防禦傷，而法醫解剖報告也紀錄，賴生四肢無明顯防禦傷。

賴生背部瘀傷部分，許哲維說，「如果他真的從高處撞到門框，為何僅有瘀傷，沒有骨折、斷掉的情形？從10樓掉到2樓僅有瘀傷，真的很難說服我們。」認為賴生是死後遭人從低處丟下樓。

許哲維接著說，賴生的內臟出血量也不符合常理，只要是由活著的狀態墜樓，因撞擊地面時心臟仍在跳動，經由擠壓，血液會在體內大量噴濺、大量出血，在醫學上大約會有2000c.c.至3000c.c.的出血量，但賴生出血量只有800c.c.，這種情形（少量出血）只有在人死後，血液經血管緩慢流出，才會造成。

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