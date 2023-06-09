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睽違9年！國慶焰火移師台中　盧秀燕：全力以赴榮耀台中

▲▼睽違9年！國慶焰火今年移師台中，盧秀燕表示將全力以赴榮耀台中。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼睽違9年！國慶焰火今年移師台中，盧秀燕表示將全力以赴榮耀台中。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕9日上午在議會宣布，國慶籌備委員會秘書長花敬群日前拜會市府，並指出今年國慶焰火在台中梧棲港舉行，盧說，這是繼2014年、睽違9年後再度移師台中，市府將全力配合中央全體動員、全力以赴，將國慶焰火辦得有聲有色，希望大家看見台中的幸福蛻變，一同感受幸福宜居城市的優勢亮點與幸福魅力。

▲▼睽違9年！國慶焰火今年移師台中，盧秀燕表示將全力以赴榮耀台中。（圖／台中市政府提供，下同）

盧秀燕轉述花敬群的說明，國慶焰火秀是每年國慶活動重頭戲，考量國慶焰火已經多年未在中部施放，總統蔡英文及國慶籌備委員會主任委員游錫堃都支持今年在台中施放國慶焰火。

▲▼睽違9年！國慶焰火今年移師台中，盧秀燕表示將全力以赴榮耀台中。（圖／台中市政府提供，下同）

盧秀燕表示，國慶焰火是國家級重要盛事，也是國家的門面，台中市曾於2002年及2014年承辦國慶焰火，深獲好評，如今睽違9年後，今年再次移師台中，施放地點就在梧棲漁港，她一方面慶幸中部民眾能夠近距離觀看，也很感謝中央對台中的善意。

盧秀燕強調，她上任4年多以來，全力治理台中，並推動各項重大建設，包含已完工、比台北大安公園大2.58倍的中央公園，以及未來全國最大的台中國際會展中心、台中綠美圖都在興建中，台中已蛻變為國際城市，今年更首次獲選五星城市，拿下施政滿意度、施政分數以及「最佳進步」3項第一，顯示台中的發展與繁榮，期盼透過國慶焰火輝映大台中建設，呈現台中人、也是全台灣人驕傲的景色，讓國民度過難忘美好的國慶夜晚。

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