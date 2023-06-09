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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

劉仕傑自稱「范雲愛徒」卻涉性騷！　范雲44字回應

▲▼劉仕傑出席修憲論壇。（圖／記者李毓康攝）

▲劉仕傑。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

時代力量前議員參選人劉仕傑遭陳姓女網友影射性騷，文中還提到「他自稱是范雲的愛徒」。對此范雲也在該文底下回應。

女網友在臉書發文指出，她與A男因為一場國際會議活動認識並交換聯絡方式，後來A男多次邀約，到最後一次因想要名正言順拒絕便勉強答應。

女網友指出，A男因下班時間都很晚，所以跟A男約晚間10點見面，後來A男則開車載她到碧潭，堅持要在車上聊。沒想到聊到一半，A男突然用手臂扣住她的脖子，把她從副駕的位置拉過去親，在力量不對等的情況下，她只能一手勉強支撐在椅子上，另一隻手試圖推開A男。

▲▼民進黨立院黨團召開「三大方向 撐開性平保護傘」記者會 范雲 劉世芳 吳玉琴 鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

不僅如此，在A男試圖強吻的情況下，另一隻手竟然在解皮帶拉下拉鍊，還硬把她的手拉去碰對方的私處。女網友對此情況感到超級噁心，因怕A男情緒失控，便決定直勾勾地盯著A男的眼睛，並用嚴肅的語氣說，「NO！我說NO就是NO！你不是要去選舉了，你確定要這樣？」

沒想到A男聽完後竟不疾不徐穿好褲子，當沒事一樣。女網友為了自保，便請A男將她送到家附近下車。女網友寫道「對了，我說他是范雲的愛徒，是他自己跟我說的，然後網路上還看得到他跟范雲的合照喔～」其他網友看到狀況根據線索懷疑就是在影射時代力量前議員參選人劉仕傑。

對此立委范雲也在底下留言「嚴厲譴責加害人這樣的行爲！！謝謝妳勇敢說出來，非常不容易。需要協助的話，請和我的團隊連絡02-23586056」。

▼范雲留言。（圖／翻攝臉書）

▲▼范雲留言。（圖／翻攝臉書）

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