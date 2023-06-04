妹子參加完外公葬禮…被男友「掏鳥狂甩」　悲嘆：我是洩慾工具？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

情侶之間難免有肌膚之親，但也應該要看情況。一名女網友抱怨，最近家人過世心情受到影響，想要男友的陪伴就去對方家過夜，沒想到男友還一心想要壞壞，即使溝通了也沒有用，讓她不禁懷疑，「我只是洩慾工具？」不少人看到男友反應，紛紛勸「沒同理心，快放生！」

原PO在Dcard發文表示，最近外公過世了，因為她是外孫，所以參加完告別式後就回去上班了。平時她獨自在外面租屋，但儀式結束後，她不想要自己一個人待著，心想有男友的陪伴應該會好一點，加上男友住家和她公司很近，所以就到對方家中住一晚。

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沒想到男友卻滿腦子色色，擁抱時忍不住起了生理反應，「正常的生理反應我是能接受的」，但對方只要抓到機會，就不停往她身上或屁股猛頂，還會把下體掏出來狂甩，可以明顯感覺到性慾高漲。

但原PO當下完全沒心情和男友愛愛，於是認真和對方溝通，沒想到結果還是一樣，忍不住懷疑男友到底是不是真心的，或者只把她當作洩慾工具，「為什麼我哭成那樣，他還有辦法一直想要，就沒想過我的感受？」

文章曝光後掀起討論，網友紛紛表示「拜託爛男生就放生他，別把這些人養成渣男」、「唯一建議分手，不尊重妳」、「親人去世，男友還這麼幼稚，超傻眼欸」、「連一點同理心者沒有，快分，他不是真心的」、「不是自己的家人，確實很難理解妳的感受，但後面就有點白目了」、「妳都已經講了，他還不尊重妳的意願的話，那可能真的只是愛妳的身體大於妳的感受，就再多溝通囉，如果溝通多次無效，自己評估是否放生」。