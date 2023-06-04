　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子參加完外公葬禮…被男友「掏鳥狂甩」　悲嘆：我是洩慾工具？

喬蛋,睪丸,蛋蛋。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶之間難免有肌膚之親，但也應該要看情況。一名女網友抱怨，最近家人過世心情受到影響，想要男友的陪伴就去對方家過夜，沒想到男友還一心想要壞壞，即使溝通了也沒有用，讓她不禁懷疑，「我只是洩慾工具？」不少人看到男友反應，紛紛勸「沒同理心，快放生！」

原PO在Dcard發文表示，最近外公過世了，因為她是外孫，所以參加完告別式後就回去上班了。平時她獨自在外面租屋，但儀式結束後，她不想要自己一個人待著，心想有男友的陪伴應該會好一點，加上男友住家和她公司很近，所以就到對方家中住一晚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到男友卻滿腦子色色，擁抱時忍不住起了生理反應，「正常的生理反應我是能接受的」，但對方只要抓到機會，就不停往她身上或屁股猛頂，還會把下體掏出來狂甩，可以明顯感覺到性慾高漲。

但原PO當下完全沒心情和男友愛愛，於是認真和對方溝通，沒想到結果還是一樣，忍不住懷疑男友到底是不是真心的，或者只把她當作洩慾工具，「為什麼我哭成那樣，他還有辦法一直想要，就沒想過我的感受？」

文章曝光後掀起討論，網友紛紛表示「拜託爛男生就放生他，別把這些人養成渣男」、「唯一建議分手，不尊重妳」、「親人去世，男友還這麼幼稚，超傻眼欸」、「連一點同理心者沒有，快分，他不是真心的」、「不是自己的家人，確實很難理解妳的感受，但後面就有點白目了」、「妳都已經講了，他還不尊重妳的意願的話，那可能真的只是愛妳的身體大於妳的感受，就再多溝通囉，如果溝通多次無效，自己評估是否放生」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
變態舍監夜闖女宿！女大生「被塗滿凡士林」崩潰
女星驚喜宣布：我結婚了！
女兒錄取「世界TOP3藝術學院」！　侯昌明激動哭了
嚴重車禍2人死亡！竟是他「測試機車性能」害命
陸軍中校體測...突倒地抽搐「宣告死亡」
快訊／苗栗山林大火！　10警義消緊急送醫
獨／郭彥甫證實喜訊「我有女兒了」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／宜蘭入夜「大豪雨狂炸」　15縣發布大豪雨、大雨特報

妹子參加完外公葬禮…被男友「掏鳥狂甩」　悲嘆：我是洩慾工具？

快訊／宜蘭大雷雨猛砸1小時！警戒範圍出爐　14縣市豪大雨特報

「梅雨滯留鋒」緩步逼進　周三起天氣越來越差！可能還有颱風攪局

搭末班高鐵　鄰座怪男「銼刀磨藥舔、筆電看色圖」她嚇壞

個資被詐騙亂訂披薩！她指必勝客1嚴重漏洞　業者：謝謝建議

外送員踢爆石牌牛肉麵店抹布水擰進煮麵鍋 　業者喊冤「不怕查」

王丹陷性騷風暴　清大證實收到通報：聘期已結束，不再授課

快訊／雨區擴大！大雷雨狂轟「5縣市」　示警區域出爐

補習班招生電話擾民　北市教育局：「違反個資」最重停招處分

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

田馥甄版《親愛的對象》超好聽　還有《摯友》千萬別錯過！

AV女優相澤南爆哭丟震撼彈　「宣布引退」老司機QQ

竹聯弘仁會撤三重據點　捧神尊扛沙發狼狽搬家

黃子佼愛女「玉米」堅決不喊媽媽！　孟耿如祭出十萬獎金...她成功幫省錢XD

全球十大古怪節日回來了！香港「包子節」夜爬包子塔「包」平安

快訊／宜蘭入夜「大豪雨狂炸」　15縣發布大豪雨、大雨特報

妹子參加完外公葬禮…被男友「掏鳥狂甩」　悲嘆：我是洩慾工具？

快訊／宜蘭大雷雨猛砸1小時！警戒範圍出爐　14縣市豪大雨特報

「梅雨滯留鋒」緩步逼進　周三起天氣越來越差！可能還有颱風攪局

搭末班高鐵　鄰座怪男「銼刀磨藥舔、筆電看色圖」她嚇壞

個資被詐騙亂訂披薩！她指必勝客1嚴重漏洞　業者：謝謝建議

外送員踢爆石牌牛肉麵店抹布水擰進煮麵鍋 　業者喊冤「不怕查」

王丹陷性騷風暴　清大證實收到通報：聘期已結束，不再授課

快訊／雨區擴大！大雷雨狂轟「5縣市」　示警區域出爐

補習班招生電話擾民　北市教育局：「違反個資」最重停招處分

快訊／宜蘭入夜「大豪雨狂炸」　15縣發布大豪雨、大雨特報

悍將刷新本季單場最多安　10比7逆轉桃猿

八里龍米陸橋功成身退　新北剩105座人行陸橋

兄弟8局海灌7分逆轉　9比5擊敗統一中止3連敗

「台灣隊長」棒球外人生　楊聖均轉行從學徒一步一腳印

小青蛙「躲玫瑰花苞」呼呼大睡　萬人讚：像童話故事的場景

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」另一半身份曝

新北荷花齊綻放　景觀處推薦5大熱門賞荷景點

妹子參加完外公葬禮…被男友「掏鳥狂甩」　悲嘆：我是洩慾工具？

屏東連環撞2騎士不治！竟是他「測試機車性能」害2命

6天沒洗臉「滿滿黑頭」猖狂冒出 全臉粉刺連根拔起...過程超療癒

生活熱門新聞

6縣市豪大雨！　全台連7天防「劇烈天氣」

澎湖海鮮1桌4萬1惹議　餐廳老闆酸：已經習慣了

命理師警告：刺青不要選「這圖案」！

日本5店難吃　台男試吃打臉蔡阿嘎

獨／創校百年成功高中「首位女畢業生」是她　校長頒獎暖哭全場

雨還沒停！3縣市夜發大雨特報有強雨彈

又濕又熱！明半個台灣有雨　下周午後「西北雨轟7天」

網爆石牌牛肉麵店員將抹布水扭進湯鍋

月中溼答答！ 　恐有「颱風、鋒面、西南氣流」

雨區擴大！大雷雨狂轟「5縣市」

梅雨緩步逼進　可能還有颱風攪局

午後對流開炸！13縣市大雨特報

姊弟洗澡「比較省水」！男友看傻：分手了

醫學期刊證實：隔夜飯助減重又抗癌！

更多熱門

相關新聞

犧牲愛女換全台行人安全　女童父悲喊「值得」

犧牲愛女換全台行人安全　女童父悲喊「值得」

台南北區成功路口5月8日一對母女過馬路遭左轉車撞上，釀成1死1重傷慘劇，引發外界不捨。今(3)日是女童告別式，余姓父親致詞表示，用女兒的犧牲，來換取全台灣對於行人安全的重視，雖然值得，但代價也很大，「她不會離開，因為她永遠活在我們的心中」。

台南女童遭撞亡　母坐輪椅現身頻拭淚

台南女童遭撞亡　母坐輪椅現身頻拭淚

4年前下體被凳子擊中　愛愛完狂爆血

4年前下體被凳子擊中　愛愛完狂爆血

媽嫌沒錢沒房！90K妹子不分手「超愛男友1點」

媽嫌沒錢沒房！90K妹子不分手「超愛男友1點」

男腹痛就醫　發現下體塞體香劑滑進腸胃

男腹痛就醫　發現下體塞體香劑滑進腸胃

關鍵字：

外公過世告別式男友掏鳥洩慾工具下體

讀者迴響

熱門新聞

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

馬路竟是瀝青地毯　承包商辯德國技術

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

5億高中生手臂有針孔　家屬公布多張急救照

6縣市豪大雨！　全台連7天防「劇烈天氣」

澎湖海鮮1桌4萬1惹議　餐廳老闆酸：已經習慣了

貴婦看屋驚覺老公「小三房」就買在樓下！

高樹河堤4車連環撞！2騎士身亡

5億高中生身上7針孔照片曝！暗藏驚人巧合

剛送消防局170萬　他無貸款砸1.4億買台中最貴豪宅

5億高中男抽血報告曝疑點！高大成驚：是快速死亡

愛喝酒也臭！體臭人吃「5類食物」味更濃　醫推1飲品止汗

不單純？義大利船難　21乘客「全是情報員」

網紅媽「懷胎9月」突動脈瘤破裂

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

更多

最夯影音

更多
女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD
男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面