情侶每天傳訊息是必要的嗎？　一票狂點頭：1天沒傳就出事了

▲情侶需要每天傳訊息嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

情侶相處的模式有很多種，你和另一半的聊天頻率是怎樣呢？一名女網友透露，和男友交往之前，2人每天都會傳訊息，不過現在即使感情很好，也常常好幾天沒有聯絡，不確定這樣是否正常，因此好奇「情侶每天傳訊息是必要的嗎？」文章曝光後，不少人認為每天都應該要聊天，「一天沒傳會很慌！」

原PO在Dcard發文表示，最近翻到和男友交往前的聊天紀錄，發現2人以前每天都會傳訊息，但現在即使沒有吵架，他們也可以好幾天沒有傳訊息。她不確定是什麼原因導致，猜測可能是學生時期比較空閒，才會經常傳訊息給對方。

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原PO也指出，自己和朋友平時不會每天傳訊息，但感情依舊，和男友或許也處在一樣的狀態。但面對這樣的狀況，她很擔心雙方關係會太過平淡，可是如果開口詢問似乎又太刻意，因此好奇情侶是否要每天傳訊息？

不少人看到後，認為在交往中情感交流是很重要的，「經營感情如果都是隨興、順其自然，那不就跟朋友相處一樣嗎？每天傳訊是當然的啊，另一半生活間的大小事都會想知道啊」、「除非你們住一起，不然好幾天沒傳訊息超奇怪的，確定有在經營感情？」「如果沒住在一起，一天沒傳訊息我會覺得是出事了吧」、「我覺得是必須的啦，你們可以試著從其他方向去分享日常，不見得是每天聊上下班生活」、「感情裡面分享慾是很重要的，如果沒有經營，關係只會越來越淡，跟朋友有什麼兩樣？」

▲▼網友看法。（圖／翻攝自Dcard）



但也有人持不同看法，「很正常啊，話多不如話少，話少不如話好，實在認為沒必要老是聊一些瑣碎的小事，為聊而聊，浪費時間」、「我跟我女友剛開始的時候就常常消失3-4天，現在2年了也是好好的，而且還變成遠距離，給你參考」、「看個性吧，我也喜歡幾天回一次男友，每天都在工作很忙，交往前就是這個模式，現在要結婚囉，雙方都沒出軌」。

另外，有網友建議，如果心中有疑問就應該解決，「可能是習慣吧？這可以和男友談，會改善的」、「沒必要，但你覺得對現在的相處方式有疑問就該提出來跟男友溝通」、「每對情侶之間的溝通習慣和需求是不同的，沒有一個固定的答案來回答這個問題，重要的是，你和你的男友找到一個對雙方都適合的平衡點」、「但他是男朋友，不只是朋友啊！如果有問題覺得說出來太刻意的話，那交往久了其實也可能很難一直走下去，提出來一起解決才好」。