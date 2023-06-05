烏來泛舟男失聯第2天！父母悲痛揮衣喚兒回家　溪水湍急搜救無著

▲烏來泛舟男失聯第2天，搜救未果 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市烏來區南勢溪福山15K昨(4)日有3名遊客相約泛舟，27歲林姓男領隊不慎落水失聯，消防局今早動員71人出發搜救，林男父母也到現場拿著衣服喊著愛兒名字，不放棄一絲希望，不過因昨日大雨，溪水湍急又混濁，經過一整天搜索未果，因天色漸暗，停止搜救行動，

新北市消防局指出，今天早上8時進行搜救，共動員26名警消、33名義消及12位民間團體已及空拍機，計71人分為5個小組執行搜索任務。

第1組由落水點15K處往14K指揮站方向搜索，第2組由指揮站14K往上溯溪搜索，第3組由南勢溪谷往攔沙壩搜索，第4組新店重裝(潛水人員)於娃娃谷攔沙壩下水潛搜，第5組空拍組於指揮站沿溪往下游飛行搜索。

下午因溪水湍急，不適宜下水搜索，改採岸巡方式沿岸步巡搜索，心急的林男父母遲遲等不到好消息，2時30分拿著兒子衣服，到現場揮舞，一邊呼喚愛兒的名字，期盼他趕緊回家，最後因各組回報搜索未果，5時30分結束搜救行動，明天一早將繼續搜索，努力在黃金救援72小時內找到人。

大隊長陳志瑋表示，進行任何水上活動時，應該加倍注意風險並嚴格遵守相關的安全規定。穿戴防護頭盔及救生衣是非常重要的防護措施，但它並不能完全消除危險，因此民眾仍應隨時保持警覺，隨時注意周圍的環境和水勢。