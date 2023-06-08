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「穀物女神」降臨！威力彩今衝5億　4星座、4生肖要發了

▲▼威力彩。（圖／記者湯興漢攝）

▲小孟老師建議，獅子座下注前可以喝溫水再下注，能提高中獎率。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天（8日）晚間開獎的威力彩頭獎上看5億，清水孟國際塔羅小孟老師分享，摩羯座、金牛座、處女座、獅子座以及生肖「虎、蛇、狗、馬」中獎率攀升，且處女座還有代表「穀物女神」的穀神星座落！但他也強調，命中有福報，再搭配老師所講才會中大獎。

第四名獅子座

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今日金星與火星在獅子座元辰宮，所以獅子座能夠「突發偏財」，且有邏輯能力和機運，可以多聯想一些數字、組合，提高中獎的機率。火星也代表滾燙，建議下注前可以喝溫水再下注，能提高中獎率。

第三名處女座

今日處女座有穀神星座落，本身運勢就不錯，穀神星代表穀物女神，穀物在古代代表錢財，所以容易替處女座帶來意外之財。下注前建議吃碗飯代表穀物，一邊吃飯，腦中再冥想數字，能讓穀物女神幫你抱住財運。

第二名金牛座

今日木星移入命宮，水星盤旋元辰位，讓金牛座的運勢有財水噴發勢態。建議在下注前，可攜帶一些喜氣的物品或者冥想喜氣數字，對中獎運會有幫助。

第一名摩羯座

摩羯座因有太陽與水星雙星匯聚偏財宮，所以可能會有意外之財發生。此外，水星也為財水，因此今日倘若有下雨的話，雨水越大對摩羯越有利，能讓財水不斷圍繞在身旁。可帶一罐礦泉水到投注站下注，說不定能讓財水噴發。

►今日開運生肖：

虎、蛇、狗、馬

►今日開財運方位：正西方

建議往住家或辦公室西方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來。

►開運時辰

早上9時到11時
下午3時-5時
晚上7時-8時

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