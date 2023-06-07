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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸「一箭26星」發射成功創紀錄　衛星順利送入預定軌道

▲▼大陸「一箭26星」發射成功創紀錄。（圖／翻攝自《環球時報》）

▲大陸「一箭26星」發射成功創紀錄。（圖／翻攝自《環球時報》）

記者林彥臣／綜合報導

2023年6月7日12時10分，由「中國科學院力學研究所」主導、「中科宇航公司」參與研發的「力箭一號遙二運載火箭」，在酒泉衛星發射中心成功發射升空。這次發射採用「一箭26星」的方式，將攜帶的試驗衛星順利送入預定軌道，也刷新大陸一箭多星最高紀錄。

根據《環球時報》報導，這次任務是力箭一號運載火箭的第二次飛行，作為大陸當前最大的固體運載火箭，力箭一號的連續成功，象徵著這型運載火箭技術狀態成熟和可靠性的不斷提升，這將加速大陸商業運載火箭航班化發射步伐。

力箭一號總工程師助理史曉寧接受《環球時報》訪問時表示「這一次任務中，我對火箭的狀態其實還是比較有信心的，因為經過遙一任務，力箭一號的可靠性已經得到了驗證。我個人比較擔心的還是星箭分離的環節。」

史曉寧稱，這一次力箭一號分離的衛星數量多，不僅要保證衛星能夠成功分離，還要確保衛星入軌的精度，這個難度比較大，「所以每一次星箭分離我們都緊盯測控數據，不過最終我們把每顆衛星都精準地送到了預定軌道。」。

報導指出，力箭一號起飛重量135噸，起飛推力200噸，總長30米，芯級直徑2.65米，500公里太陽同步軌道運載能力1.5噸。

力箭一號運載火箭於2022年7月27日首飛成功，突破了6項重大關鍵技術和13項大陸首次使用的技術，豐富了大陸固體運載火箭發射能力譜系，為大陸運載火箭領域的技術變革作出了重大突破。

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