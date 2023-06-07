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百貨業拚節能！每月能少22萬度　「狂省60萬電費」秘訣曝光

▲▼高雄,漢神巨蛋,套房,出售,591房屋交易網,東森房屋,租金,富邦人壽BOT。（圖／記者陳建宇攝）

▲高雄漢神巨蛋在台電節能服務課的推廣和建議下，今年致力落實節能，創造佳績。（圖／記者陳建宇攝）

記者賴文萱／高雄報導

每到夏季就是用電高峰！台電推廣節電概念多年，這項全民運動，如今除了一般民眾，許多百貨商場紛紛加入節能行列！以今年6月來說，相較於疫情以前的2019年同期，百貨業當月就省下約22萬度電，等同省下60萬元電費。

對百貨業來說，用電來源主要包括38%空調、14%照明、29%專櫃用電、19%設備用電，其中空調為用電最大占比。新光三越高雄左營分公司店鋪管理部工務班長林正中分享，自己在公司服務25年，公司積極響應經濟部推動的冷氣適溫運動2623，也年年參與節能標竿評選，就是深知節能的趨勢與重要性。

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以用電量最大的空調來說，他們除了定期清洗冷卻水塔、投藥，也定期更換不織布濾網、袋形濾網，並加裝變頻器，依據商場實際用電負載，調整馬達頻率，降低用電，創造節能效益。

▲▼台電高雄區營業處今天上午舉行112年度第三次大用戶座談會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼台電高雄區營業處今天上午舉行112年度第三次大用戶座談會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼台電高雄區營業處今天上午舉行112年度第三次大用戶座談會。（圖／記者賴文萱翻攝）

「工作過程最重要也最辛苦的地方，就是得依據每日室外溫度、來客人數及時間，調節空調設備投入數量！」林正中說，不僅如此，他們其實也透過定期廣播，向顧客及櫃員宣導及說明，雖然一開始也曾接獲顧客投訴，不過在經由專業的客服人員說明及協助處理後，最終也獲得顧客的理解和認同。

同樣是高雄知名百貨業的漢神巨蛋，在本處節能服務課的推廣和建議下，也在今年致力落實節能，創造佳績。以今年8月、9月兩個月為例，相較於疫情前的2019年，漢神百貨也在炎熱的夏月每月平均省下大約18萬度，將近60萬元的電費。

受訪的漢神巨蛋設備課副理莊英南表示，過往的冰水主機溫度較少做任何溫度控制調整，但自從他們開始隨著人潮與室外溫度的變化，隨時進行調整，整體用電量就下降了；不僅如此，他們也同步將空調箱頻率設定降頻等多元管道方式致力做好節能。

台電高雄區處在今年度舉行第三次的大用戶座談會，這次鎖定產業主要包括服務業、教育業及醫療保健業。處長張以諾很感謝用戶們的踴躍參與，他表示，迎接夏季，節能將是各產業越來越重要的課題！活動當天也特別針對新尖離峰時間電價說明、需量反應負載管理措施進行說明，現場亦邀請各部門主管參與，針對用戶個別需求，提供詳盡說明。

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