劉德音「只能相信政府說不缺電」　綠黨團：讓他有這樣的疑慮要再改善

▲台積電董事長劉德音。（圖／記者高兆麟攝）



記者杜冠霖／台北報導

台積電董事長劉德音6日表示，「政府說沒有缺電，那我們只能相信他。」另台灣綠電發展不夠快，台積電無足夠綠電可用，將影響台灣競爭力，呼籲政府應重新檢視綠電政策。對此，民進黨團7日回應，若政府讓劉德音有這樣的疑慮，這部分就需要改善，包含上會期修法通過開發新的綠能來源、電網強韌等，也督促台電跟經濟部要努力。

對於劉德音說法，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，台積電劉董事長在這個議題的說明還蠻大一塊，主要是2020之後出口需要有綠能憑證，不管是台積電還是其他出口廠，都需要台灣加速綠能發展，這也是他昨天演說其中一個主題，烏俄戰爭後應該要加速綠能發展，目前政府計劃綠能目標總電量有達到當初預期。

鄭運鵬指出，但因為用電需求增加，母數增加後，那20％還需要開發新的綠能來源，上個會期剛修正過的再生能源條例新增地熱、屋頂型太陽能發電，希望在各個領域上追上綠能用電需求，不只是對台灣自主電力發展，讓需要綠電憑證的台積電也有更多綠電可以買。

鄭運鵬表示，若政府讓劉德音有這樣的疑慮，這部分就需要改善，政府一定要保障整體用電量得到滿足，不只是台積電，包含民生用電、製造業、服務業都要得到滿足，過去發生的跳電，不管是大小規模，常常是人為疏失或是電網韌性不足，比如說動物卡到高壓電線等等，電網強韌是現在更需要做的。

鄭運鵬指出，對於綠電發展，劉德音說法跟政府作法是一樣的，至於電網強化跟韌性，不要讓大家覺得台灣常常在跳電，也督促台電跟經濟部要努力，相信他的方向是這樣，「國民黨可能要誤導成核電使用，劉董事長沒有這樣講」。

對於核電議題，鄭運鵬解釋，即便歐洲現在表決通過核能放在綠能項目裡頭，那也是2000年後設計的新核電廠才有可能被承認，核四廠也不是在2000年後設計，不會被認定為綠能，「希望新北市長侯友宜不要誤導這個事情，不了解的事情，多講多漏氣而已」。