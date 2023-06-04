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社會 社會焦點 保障人權

才到谷關所報到3天！副所長雨夜中殞命　台電：事件主因還待釐清

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲張姓副所長被夾在工程車與山壁間，脫困後已明顯死亡。（圖／記者哈勇嘎奧攝，下同）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

中部山區昨(3日)深夜下起滂沱大雨，和平山區上谷關地區因豪雨而斷電，台電獲悉後緊急派遣人員進入中橫便道搶修，不料才剛調到谷關所報到3天的張姓副所長卻意外遭工程車夾在山壁間，當場口鼻出血死亡。對此，台電今(4日)回應，相關主管已趕到現場協助張員家屬處理後事，詳細事故原因還有待檢警進一步調查釐清。

消防局3日深夜11時25分許獲報，和平區台8線45.5K處發生一起車禍事故急需救護，當警消趕抵現場時，發現是一輛台電工程車自撞山壁，而張姓工程員就卡在工程車與山壁間，當下已口鼻出血、無呼吸心跳，經警消協助脫困後，確認傷者已經死亡。

初步了解，和平山區昨深夜下起豪大雨，供電受到影響，台電因此派員冒雨進入中橫便道搶修，張男與同仁使用升空工程車完成搶修後，於11時許欲收回升空車外伸撐座時車體突然滑動，張男立即上前想跳進駕駛座將車停下，不料車子卻撞向左側山壁，張男當場被夾在車體與山壁間動彈不得，另名員工見狀後急忙打電話求援，但張男最終仍是不幸死亡。

據悉，死者張男原本在梨山所服務，調到谷關所擔任副所長僅短短3天，沒想到竟會發生死亡意外。

死者張男今年49歲，民國89年就進入台電，至今已服務逾23年，長期於東勢、谷關及梨山地區服務，對於山區之各項電力維護及檢修工作相當熟稔，蘇迪勒、梅姬等風災重創中部山區電力建設時，張副所長對於協助山區救災及電力復舊作業更是不遺餘力，平時即非常受到同仁們的愛戴及長官的稱讚。對於此次發生的憾事，台電除表示非常遺憾及不捨外，台電總處之主管及台中區處長官亦於第一時間趕往事故現場，盡全力協助家屬相關後事處理。

台電表示，針對部分媒體報導，車輛滑動原因為車輛未拉手煞車，「並非已確定之車輛滑動原因」，實際造成事件之主因，還待警方現場事故調查及檢察官相驗後才能確認。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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