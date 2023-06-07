為什麼游泳課「女生都不喜歡下水？」　一票妹子點出1缺點：很不舒服

▲原PO好奇，為何很多女生不喜歡上游泳課？（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

學校的體育課相當多元，除了一般的球類運動之外，也有消暑的游泳課。但一名網友好奇，為什麼上游泳課的時候，女生好像都不喜歡下水，好奇其中原因。不少人看到後紛紛透露自己討厭上游泳課的原因，其中最多人指出的是「吹頭髮超麻煩」、「頭髮都吹不乾，很不舒服！」

原PO在Dcard發文表示，聽說很多女生都不喜歡在游泳課的時候下水，不知道是不是因為覺得游泳池的水很髒，或是有其他原因，因此想PO文問看看大家的想法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少網友看到後紛紛表示，「我純粹是有潔癖，覺得頭要埋在泡過大家下體、充滿著口水、鼻涕、老痰的水池裡很噁，更不用提到還會有人偷尿尿了」、「我是小時候溺水過，看到水池會有陰影」、「高中還被男生私下討論露背泳衣很騷⋯超噁心」、「我是男生都不愛下水了，超級麻煩又髒」、「根本不會游泳，還要被老師硬逼著學，差點溺死」、「我應該是個人怪癖，超討厭游泳池岸邊濕濕的地板，覺得踩在上面很噁」。

其中最多人抱怨，事後整理頭髮非常不方便，「很麻煩，從水裡起來要洗澡、洗頭、吹頭髮，不然全身都是味道」、「游泳後還要吹頭髮很麻煩，沒洗頭的話髮質會乾乾的，不舒服」、「國高中的時候覺得穿泳衣很赤裸，而且加上下水還要上來洗澡、洗頭、吹乾，花一堆時間很麻煩」、「吹頭髮很累人的」、「光吹頭髮就要耗10分鐘以上」、「以前上課根本等不到頭髮吹乾，後面一堆人排著要用吹風機，頭髮都只能半乾，超不舒服的」、「高中游泳課洗澡、吹頭髮時間根本不夠，頭髮吹不乾，還要一直被趕，不喜歡這種感覺」。

▲不少女生認為，游泳課後整理頭髮很麻煩。（示意圖／ETtoday資料照）



但也有喜歡游泳的女生笑說，「超愛下水～泡在水裡就不想起來了哈哈哈哈」、「體育課最喜歡的就是游泳課欸」、「哦不！！！我是那個游泳課一定要下水的女生！最喜歡游泳課了」、「我游泳隊的，游爆，游到不知道下課」、「看來我是異類，我超愛上游泳課，學校游泳課都安排在放學前，我都直接在學校洗澡、洗頭、潤髮才回家」。