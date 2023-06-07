快訊／縱火驅蛇「燒死5親人」！3家庭破碎最小僅6月大...判決出爐

▲倖存的陳姓阿公縱火奪走5親人性命。（圖／記者鄧木卿翻攝）



記者黃資真／台中報導

台中市大里區一處民宅今年1月6日凌晨發生恐怖火警，同住一家7口共5人命喪火海，最小死者僅6月大，嫌犯竟是患有譫妄症的66歲陳姓阿公，自稱為了驅蛇才縱火，遭檢方起訴。近日判決出爐，認定林男犯案時無辨識行為能力，依放火燒燬現供人使用之住宅未遂判處3年，執行前施以監護3年。

回顧此案，陳男患有高血壓、腎衰竭等多種慢性疾病，自2020年起出現精神不穩定、自言自語情形，今年1月6日凌晨3時許，因「急性譫妄症」發作，認為妻子將蛇帶回家，為了驅蛇，持打火機點燃止血帶、酯類、塑膠籃等位於1樓的雜物。

結果火勢迅速延燒至2樓，鄰居連忙報警，警消緊急拉線灌救，但火勢過大，屋內62歲妻子林女、38歲長女、32歲小兒子，以及11歲長孫與6月大的外孫無法逃生，吸入過量濃煙缺氧身亡，剛好外出工作的陳姓長子逃過一劫。

檢警調查後將陳男依過失致死、放火燒燬現有人所在之建築物未遂等罪嫌起訴，因其行為時因精神障礙致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力已顯著降低，請求減輕其刑。

家屬出庭證述，父親近半年精神狀態時好時壞，但沒有輕生的念頭，鄰居則表示，林家雖然有時會吵架，並非帶有仇恨的吵。

法官審酌，陳男行為時處於急性譫忘症之發作狀態，產生幻覺，點燃止血帶縱火，造成3個家庭因此人倫破碎，所生之危害甚大，並造成連棟住宅延燒，本應予以嚴懲，惟審酌陳男犯後坦承犯行，及時悔悟，經就醫治療後病狀已有明顯改善，依放火燒燬現供人使用之住宅未遂判處3年，執行前施以監護3年。可上訴。