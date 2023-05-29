曾任幕僚10年！許淑華從造浪者變「衝浪者」　繼續與年輕世代合作

▲民進黨台北市議員許淑華與青平台基金會董事長鄭麗君。（圖／翻攝自許淑華臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台灣少有的幕僚職人劇《人選之人-造浪者》，播出後掀起熱潮，民進黨台北市議員許淑華29日也在臉書分享「青平台」這個組織，透露自己從大學開始擔任幕僚工作10年之久，從造浪者走向衝浪者，她會繼續與更年輕的世代攜手合作，共同找出面對世界變局，「我相信都是我們幕僚世代們不變的初心！」

青平台【永續民主·世界台灣】系列論壇29日開幕，許淑華指出，青平台從2010成立到現在已經走過13年，總統府秘書長林佳龍致詞的時候，也回顧從野百合世代、學運世代，到現在很多參與、投入政治工作的，已經有越來越多像是影集《人選之人–造浪者》裡面的「幕僚世代」 ，懷抱對台灣民主的價值理念，繼續共同前行。

許淑華透露，自己其實就是從幕僚出身，從大學開始擔任幕僚工作10年之久，無論是這部影集裡面，投身政治工作、到參選擔任民意代表，雖然和劇中一樣也有不順利、面對掙扎的時刻，但總是有同樣在實踐台灣民主深化的前輩、朋友們，更重要的是有像青平台創造、提供年輕朋友共同討論、對話的機會，她很開心看到這麼多願意關心台灣未來的年輕人，讓我們可以有更多動力和勇氣，負起促進溝通與團結的角色。

許淑華表示，從過去造浪者到衝浪者，這次她繼續扛起「衝浪者」的角色，繼續與更年輕的世代攜手合作，共同找出面對世界變局，台灣如何做得更好，「我相信都是我們幕僚世代們不變的初心！」