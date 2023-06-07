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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許淑華曾要求設女性專用車廂　曝北捷拒絕稱「一年只有23件性騷案」

▲▼三級警戒後首個上班日 捷運台北車站人潮銳減 地下連通道空蕩蕩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北捷運。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

政壇性騷案連環爆，引起社會關注性平落實。民進黨台北市議員許淑華發現，從110年到112年4月為止，台北市發生的#性騷擾事件逐年上升，今年的4月為止才短短四個月時間就已經發生了201件，其中最多就是在大眾運輸上發生，而她早在民國104年就已提出應設置女性專用車廂，北捷召開協調會除了對「專用」有反對意見，還回覆平均一年只有23件性騷擾。

許淑華6日質詢台北市長蔣萬安說，根據她調閱資料，光是在103年，捷運通報性騷擾案件就有61件、104 年也有60件這麼多，在捷運公司否決之後，改為「親子車廂」而不是設置女性專用車廂，但觀察下來，根本就是形同虛設 ，和一般的車廂完全沒兩樣，只是類似博愛座的概念，幾乎都還是一般民眾在搭乘。

另外，許淑華說，從104年至今8年時間大眾運輸性騷擾事件發生頻率看來，整體的社會風氣仍未改善，對於Only Yes Means Yes 的警覺也不夠深刻，她認為很有重新討論採取措施的必要。如果說對於「專用」都有意見，不妨是用「貼心服務」的方式來思考。

許淑華要求，北捷一個月內研議增設女性貼心車廂 ，而蔣萬安當下也同意可以重新評估，與相關部會研議克服困難，確保女性安全與安心。

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