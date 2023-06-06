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社會 社會焦點 保障人權

拚命女警騎車衝國道影片曝　警改口不開罰了…2關鍵原因曝光

 記者許宥孺／高雄報導

網路上瘋傳一段影片，一名女警騎乘機車上高速公路，警方查出該名女警是林園分局交通分隊員警，當時正在取締交通違規，轄區警方強調合乎法律規定。國道警方起初表示，將會依法開單，林園分局可再循正常管道申訴，不過目前仍無民眾檢舉，無製單依據；而林園分局也主動檢附資料佐證，符合阻卻違規要件，因此暫時不會對女警舉發。

影片畫面中可見，民眾開車行駛在國道一號北向鼎金路段路上，突然發現有一名女警騎乘警用機車從後方超車，一路開著鳴笛警示燈，該名女警先是行駛在內線車道後，又打方向燈轉向中線車道，並一路切換車道往左營、仁武方向，有網友錄下後，Po網引起議論，懷疑女警是否違規。

▲▼女警騎乘警用機車飆上國道。（圖／翻攝自網路）

▲女警騎乘警用機車飆上國道。（圖／翻攝自網路）

警方查出，這名女警是高雄市警局林園分局交通分隊員警，5日上午10點多執行取締交通違規勤務，行經大寮區鳳林二路與市道188線時，發現一台自小客因闖紅燈、轉彎未打方向燈，行車搖晃等行為，員警因而上前攔查，不過該部自小客車不停，由88快速道路往國道規避警方攔查。

國道警方起初表示，將調閱相關影像佐證，若查證違規屬實將依法舉發，林園分局可再循正常管道申訴，最終交由監理站裁決。

▲女警追交通違規車輛，跟著上國道。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女警追交通違規車輛，跟著上國道。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過，因目前仍沒有民眾檢舉，國道警方表示，尚無製單法源依據。再者，經國道警察局與高雄市警察局聯繫後，林園分局主動檢附相關資料佐證，本案確實符合阻卻違規要件，因此暫時不予舉發。

國道警方強調，機車行駛國道，依法可對機車騎士依道路交通管理處罰條例第33條第4項（不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者）規定開罰，處駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。倘若機車騎士誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。

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