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新北妹子控做完醫美眼下凹、嘴唇不對稱！負責人回應反擊了

▲▼新北一名女子指控，做完醫美以後嘴唇歪斜、眼睛下方凹陷。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲新北一名女子指控，做完醫美以後嘴唇歪斜、眼睛下方凹陷。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

記者柯振中／綜合報導

現在有許多醫美診所，不少人會到診所保養臉部。不過，新北一名女子指控，她到某知名醫美診所做了全臉精修，事後卻有嘴巴不對稱等情況。對此，醫美診所王姓負責人回應，女子使用的照片為恢復期時所拍下，藉此混淆視聽，若有問題願意退款，希望女子能夠回診、聯繫診所律師或上衛生所，但至今仍沒收到任何通知。

這名女子在「爆料公社」指控，她到新北某知名醫美診所做了精靈針全臉精修、蜂巢皮秒、嘴唇玻尿酸填充、腋下雷射除毛及上唇淨膚雷射去色素沉澱等手術。

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不過，簽完同意書以後，女子告知店長不打嘴唇玻尿酸，對方也同意會交代，但做完舒眠麻醉後動手術，起床還是發現嘴唇打了玻尿酸，還有嘴唇歪斜的情況，讓她感到困惑。此外，女子施打精靈針膠原蛋白，眼下還是有明顯凹陷，一笑還會凸起，感到十分不開心，於是上網求助，希望能尋求解決方式。

▲▼新北一名女子指控，做完醫美以後嘴唇歪斜、眼睛下方凹陷。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲女子出示許多照片指控該醫美診所，負責人則反擊，這些都是術後恢復期的照片，就連所方擁有的照片日期都比女子張貼的照片還新。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

對此，醫美診所的王姓負責人接受《東森新媒體ETtoday》採訪時回應，女子在夫妻宮、法令紋、頰凹及眼下蘋果肌施打膠原蛋白增生劑（精靈針）共8瓶，大約4週以後水腫消退，會開始長膠原、6週開始效果逐漸浮現，消腫及完整恢復穩定期約為1到3個月之間，女子動完手術後，4月18日、5月19日這兩天也有回診追蹤。

王姓負責人提到，女子指控時所拿出的照片，為恢復期腫脹時拍下，實際回診時並無左右不對稱，醫療紀錄上的兩側施打劑量也十分平均，所有療程都是女子與醫師討論後同意的項目，也全都有簽署同意書。

王姓負責人說，雖然女子強調術前曾改變心意、告知不要施打嘴唇玻尿酸，但診所內的醫護人員沒有收到消息，因此按照簽署的同意書、施作項目來準備所需材料，這部分仍在內部調查是否屬實，若是行政人員有疏失，也願意退款處理。

此外，王姓負責人補充，女子打完嘴唇玻尿酸以後，自己感到非常滿意，對話紀錄都還保留著，不曉得為何突然改變心意，開始用不理性、挑釁的態度來指謫。

王姓負責人指出，所方希望能先確認女子的情況，因此積極邀請回診，經過醫師確認後，確定狀況沒有問題，也有照片證實恢復情況良好，且療程中一切都是合法、合理的醫療行為，術後也完全沒問題，但女子因為要求退款不成，將恢復期間的照片PO上網，意圖混淆視聽，他們只希望女子能夠回診溝通，或是聯繫診所律師、上衛生所，但截至目前為止，都沒有收到任何通知，還是希望能夠有暢通的管道能夠對話，才能取得共識。

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