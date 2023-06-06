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女教授曾在開刀房被性騷擾　台大醫院回應了

▲台大醫院急診室外觀,醫療機構,國家級教學醫院。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台大醫院表示，校園及職場違反性平的言行都無法被容忍。（圖／記者謝婷婷攝）

文／中央社

台大醫學系黃姓女教授近日揭露當年在台大醫院擔任研修醫師時，曾在開刀房內遭遇性騷擾。台大校方今天表示，校園及職場違反性平的言行都無法被容忍。

台灣大學醫學系教授黃姓女教授近日在臉書發文，公開2022年8月22日寫給台大性平會的一封信，揭露自己2005年擔任台大醫院研修醫師時，曾遭到醫學院婦產科教授的性騷擾霸凌。

黃姓女教授提到，在一次開刀房的工作中，遭到某教授以言語進行口頭的性騷擾霸凌，自己站在對方背後觀摩開刀實況時，某教授說出「今天怎麼這麼小」的評論（意指某教授無法從背後感知她的胸部大小），她與夫婿便對醫學院婦產科某教授提出性騷擾申訴。

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黃姓女教授認為，某教授以具有性意味之言詞，對她造成冒犯性之工作環境，干擾她的人格尊嚴，但因說話的聲音傳播侷限同在手術台上近距離的數人之間，當時舉證十分困難，委員會無法找到其他人證實她的申訴內容，最後以查無實證而結案。

黃姓女教授提到，她決定讓台大性平會知道這段過去，本意並不是希望重啟17年前的案例，自己選擇站出來，是要讓今天的受害人知道她們並不孤單，更希望以台大校友、台大教師的身分，懇切呼籲台灣大學與台大醫院，正視組織文化中的權勢霸凌侵犯現象。

台大校方今天回應，校園及職場內任何違反性別平等的言行都無法被容忍，如接獲性平案件通報或檢舉，將依性別平等教育法、性別工作平等法及性騷擾防治法等規範進行調查與處置，基於法規保密規定，無法針對個案對外說明。

台大醫院透過文字回應，黃姓女教授當年的案子有經過正式受理，組成調查小組調查及舉行委員會審議，申訴評議決定書於會議後也有送交當事人，強調醫院並沒有不處理。

台大醫院表示，院方依據與時俱進法規，制定、改善通報及輔導流程，確實處理員工性平事件申訴案，給予暢通友善申訴管道，積極輔以申訴員工關懷及全體員工防治教育宣導。

台大醫院說，案件處理同時，會持續給予員工心理及情緒面支持及關懷，適時提供臨床心理中心資源，進行相關諮商及輔導，即時、持續給予申訴人心理支持，提供院內外諮商資源，協助員工心理復原。

台大醫院每年開辦各類性騷擾防治及性平教育訓練課程，宣導性平觀念，製作性騷擾防治宣導簡報，於重要及大型會議宣導；同時錄製防治宣導短片，列入新進員工訓練學程，並於職工座談及主治醫師座談會等重要場合播放。

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