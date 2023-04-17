台大醫院遭爆「備戰評鑑禁出國」！　院長急發澄清信工會不埋單

▲台大醫院遭爆「衝評鑑禁出國」！院長急發澄清信工會不埋單。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

記者嚴云岑／台北報導

因為疫情暫停2年的醫院評鑑將於5月重啟，各醫院也為了評鑑卯足全力，台大醫院更被爆出院長吳明賢親自下達員工出國禁令。台大醫院企業工會今（17）日公布院長信件，另向院方提出3訴求，包括撤回出國禁令，也要求院長公開道歉。對此，台大醫院僅回覆，本院不會禁止同仁休假。

從工會公布的信件可見，吳明賢向員工喊話，「面對即將而來的評鑑，其他友院都已進入高度備戰狀態，本院也不能掉以輕心。由於評鑑是全院同仁的工作，因應本院5月至7月期間評鑑作業期程需要，即日起院內同仁新申請該段期間出國案件，除因公務需要或參與國際會議並擔任演講者外，其餘各類出國原則均暫緩至評鑑完成日止。讓我們一起做好該盡的本分，繼續擦亮臺大的招牌。」

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▲院長吳明賢今天發出的第一封院內信。（圖／台大醫院企業工會提供）

台大醫院企業工會表示，今早不少基層同仁收到信件後一片譁然，會員申訴也蜂湧而至。有會員表示，基層同仁如有出國計畫，從單位內的協調排假到機票旅宿等相關預定工作，至少都在半年甚至一年前辦妥，如今單憑一封「院長信」，就使所有同仁精心規劃的行程付諸流水，「究竟有何法源依據？又將基層權益放在何處？」

工會也提到，醫院評鑑的設計初衷，是為了檢驗各醫院的醫療品質，因此應該受到重視的是各項機制和作業流程，是否在平日就有切實符合規範，而不是到了評鑑前夕才開始作文比賽。吳院長在信中的前半段先呼籲基層「平常心」面對，後半段話鋒一轉又要求大家必須「高度戒備」，甚至不惜犧牲基層權益頒訂出國禁令也要「完成作業」，如此反覆態度無異凸顯了院方高層應對評鑑機制的虛偽。

▲院長吳明賢發布的第二封澄清信。（圖／台大醫院企業工會提供）

工會表示，台大醫院早在疫情前，就對員工出國訂有嚴格審查機制，不僅在2周前須完成申請與作業，連欲前往國家、中途轉機地和各項細節行程都要逐一列出，否則不僅無法通過審核，還可能在事後被「扣點」。

雖然吳明賢事後再發第二封澄清信，提到第一封信目的在提醒全院同仁一起認真準備評鑑，「該段期間並未限制同仁休假或請假」，但工會並不埋單。

理事柴世媛受訪時回應，第二封信說詞雖然有所改變，但若要澄清，應該要明確寫出「不禁止出國」，但信中所提「各科部主管應負起單位人力調度及業務順利之責」，無疑又是將壓力轉嫁給基層主管的卸責之舉，基層員工難以接受。

對於台大醫院發布的出國禁令，工會也向院方提出3項訴求：

1⃣立即撤回出國禁令，同時一併檢討院內不合理之出國規範。

2⃣若有駁回申請情事，承諾針對已安排行程給予全額補償。

3⃣院長立即公開道歉，承認為了評鑑的紙上作業不顧基層權益。

對此，台大醫院僅回應「本院不會禁止同仁休假。」院長吳明賢、發言人陳慧玲截至出稿前均未接電話，無法取得回應。