　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大醫院遭爆「備戰評鑑禁出國」！　院長急發澄清信工會不埋單

▲台大醫院資料照。（圖／記者徐文彬攝）。

▲台大醫院遭爆「衝評鑑禁出國」！院長急發澄清信工會不埋單。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

記者嚴云岑／台北報導

因為疫情暫停2年的醫院評鑑將於5月重啟，各醫院也為了評鑑卯足全力，台大醫院更被爆出院長吳明賢親自下達員工出國禁令。台大醫院企業工會今（17）日公布院長信件，另向院方提出3訴求，包括撤回出國禁令，也要求院長公開道歉。對此，台大醫院僅回覆，本院不會禁止同仁休假。

從工會公布的信件可見，吳明賢向員工喊話，「面對即將而來的評鑑，其他友院都已進入高度備戰狀態，本院也不能掉以輕心。由於評鑑是全院同仁的工作，因應本院5月至7月期間評鑑作業期程需要，即日起院內同仁新申請該段期間出國案件，除因公務需要或參與國際會議並擔任演講者外，其餘各類出國原則均暫緩至評鑑完成日止。讓我們一起做好該盡的本分，繼續擦亮臺大的招牌。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 台大醫院遭「爆衝評鑑禁出國」！院長急發澄清信工會不埋單。（圖／台大醫院企業工會提供）

▲院長吳明賢今天發出的第一封院內信。（圖／台大醫院企業工會提供）

台大醫院企業工會表示，今早不少基層同仁收到信件後一片譁然，會員申訴也蜂湧而至。有會員表示，基層同仁如有出國計畫，從單位內的協調排假到機票旅宿等相關預定工作，至少都在半年甚至一年前辦妥，如今單憑一封「院長信」，就使所有同仁精心規劃的行程付諸流水，「究竟有何法源依據？又將基層權益放在何處？」

工會也提到，醫院評鑑的設計初衷，是為了檢驗各醫院的醫療品質，因此應該受到重視的是各項機制和作業流程，是否在平日就有切實符合規範，而不是到了評鑑前夕才開始作文比賽。吳院長在信中的前半段先呼籲基層「平常心」面對，後半段話鋒一轉又要求大家必須「高度戒備」，甚至不惜犧牲基層權益頒訂出國禁令也要「完成作業」，如此反覆態度無異凸顯了院方高層應對評鑑機制的虛偽。

▲▼ 台大醫院遭「爆衝評鑑禁出國」！院長急發澄清信工會不埋單。（圖／台大醫院企業工會提供）

▲院長吳明賢發布的第二封澄清信。（圖／台大醫院企業工會提供）

工會表示，台大醫院早在疫情前，就對員工出國訂有嚴格審查機制，不僅在2周前須完成申請與作業，連欲前往國家、中途轉機地和各項細節行程都要逐一列出，否則不僅無法通過審核，還可能在事後被「扣點」。

雖然吳明賢事後再發第二封澄清信，提到第一封信目的在提醒全院同仁一起認真準備評鑑，「該段期間並未限制同仁休假或請假」，但工會並不埋單。

理事柴世媛受訪時回應，第二封信說詞雖然有所改變，但若要澄清，應該要明確寫出「不禁止出國」，但信中所提「各科部主管應負起單位人力調度及業務順利之責」，無疑又是將壓力轉嫁給基層主管的卸責之舉，基層員工難以接受。

對於台大醫院發布的出國禁令，工會也向院方提出3項訴求：

1⃣立即撤回出國禁令，同時一併檢討院內不合理之出國規範。
2⃣若有駁回申請情事，承諾針對已安排行程給予全額補償。
3⃣院長立即公開道歉，承認為了評鑑的紙上作業不顧基層權益。

對此，台大醫院僅回應「本院不會禁止同仁休假。」院長吳明賢、發言人陳慧玲截至出稿前均未接電話，無法取得回應。

▲▼ 台大醫院遭「爆衝評鑑禁出國」！院長急發澄清信工會不埋單。（圖／台大醫院企業工會提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
恐怖瞬間曝！新竹23歲騎士猛撞貨車　腿扭曲一地血慘死
快訊／8人割包皮被帶走！　VIP手術價碼曝光
2波鋒面接力！春雨強襲「全台中獎」　雨勢最猛烈時間出爐
「年收300多萬」沒女友　女醫4點神解！一票人笑歪
哈林「帶隊環島」　竟和卜學亮當場吵架：不會聯絡了！
8口味任選！　必勝客「13吋大比薩下殺199元」
快訊／40歲女塔關山墜30m深崖！　躺谷底已斷氣
Rosé、姜棟元熱戀？　YG二度聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2波鋒面接力！春雨強襲「全台中獎」　雨勢最猛烈時間出爐

看了心疼！台南小學生「換3種姿勢」等公車　最後靠柱子睡著了

年輕男醫「年收300多萬」卻沒女友　女醫師4點神解！一票人笑歪

生物課本指「土豆是馬鈴薯」挨轟　康軒道歉：將調整更換教材

想洗車等一下！鋒面降雨集中2天　最新「一片紫」雨區預報圖出爐

快訊／16：49發生規模4.5地震　最大震度4級

台大「獨眼教授」陳榮凱　二度獲國家講座主持人殊榮

台大醫院遭爆「備戰評鑑禁出國」！　院長急發澄清信工會不埋單

12星座「缺點大公開」！摩羯沒安全感、巨蟹「情緒化」冠軍

5招讓捕蚊燈戰力UP！擺放有學問、使用「誘餌」更有效

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

侯佩岑喝ㄎㄧㄤ狂盧「不想回家」XD　唐綺陽曝直播後實況：好可愛♥️

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

辣妹舞者記錄跳舞日常　站上吉普車頂遶境拜廟

2波鋒面接力！春雨強襲「全台中獎」　雨勢最猛烈時間出爐

看了心疼！台南小學生「換3種姿勢」等公車　最後靠柱子睡著了

年輕男醫「年收300多萬」卻沒女友　女醫師4點神解！一票人笑歪

生物課本指「土豆是馬鈴薯」挨轟　康軒道歉：將調整更換教材

想洗車等一下！鋒面降雨集中2天　最新「一片紫」雨區預報圖出爐

快訊／16：49發生規模4.5地震　最大震度4級

台大「獨眼教授」陳榮凱　二度獲國家講座主持人殊榮

台大醫院遭爆「備戰評鑑禁出國」！　院長急發澄清信工會不埋單

12星座「缺點大公開」！摩羯沒安全感、巨蟹「情緒化」冠軍

5招讓捕蚊燈戰力UP！擺放有學問、使用「誘餌」更有效

拿空氣槍閒晃！汐止無業男射破娃娃機玻璃　10分鐘就落網

台劇再創「模仿犯」　資誠：文創法修正可助攻產業發展

基隆全中運代表隊授旗聖火傳遞　副市長邱佩琳期勉小將旗開得勝

【染髮掉色太困擾】6招解決惱人問題　幫助髮色持久不褪色！

反對侵烏、批評普丁「犯叛國罪」　俄異議人士卡拉姆札重判25年

雷虎、漢翔漲太兇！　並列19檔注意股票

賴清德稱「台灣是中國最大外資」　蔡正元舉數據駁：台商賺更多

快訊／台中成功國小電線走火教室冒濃煙　校方緊急疏散50學童

驚悚瞬間曝！新竹23歲騎士疑闖紅燈猛撞貨車…腿部扭曲一地血慘死

快訊／「割包皮發大財」增到8人　無病理性仍執行VIP手術涉詐保

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

長榮航勤拖機出意外！A321機翼撞破波音777飛機機鼻　畫面曝光

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

男方母嫌她職務低！得知家庭背景改口求見面遭打臉

快訊／板橋突傳爆炸巨響　下秒「救護車出動」

全台防劇烈天氣！　雨最大時間曝

口罩解禁首日北車現況曝　九成民眾還是戴緊緊

16：49發生規模4.5地震　最大震度4級

全台連下2天！最強春雨要來了　防雷擊強風

李多慧一回韓「台灣限動全消失」！網掀背後原因

還是來了！派克雞排又「宣布漲價」

更多熱門

相關新聞

台灣「這家」擠進全球最佳醫院排行

台灣「這家」擠進全球最佳醫院排行

美國《新聞周刊》公布「2023年世界最佳醫院」（World's Best Hospitals 2023）排名，計算範圍包含全球28國共2300多家醫院，台灣共有35間醫院上榜，其中排名最高的是全球第249名的台大醫院；榜首則是美國明尼蘇達州的梅約診所。

竹市大湳雅公園　步道、石椅都沒了

竹市大湳雅公園　步道、石椅都沒了

周玉蔻：從今年開始我要改邪歸正　「不再帶壞社會風氣」

周玉蔻：從今年開始我要改邪歸正　「不再帶壞社會風氣」

突罹肺腺癌！董座「見X光一片白」秒愣：我是不是快死了

突罹肺腺癌！董座「見X光一片白」秒愣：我是不是快死了

台大醫院外牆更新工人溜回辦公室偷14萬

台大醫院外牆更新工人溜回辦公室偷14萬

關鍵字：

台大醫院醫院評鑑

讀者迴響

熱門新聞

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

鄭秀文奪影后「竟是穿H&M平價禮服」！網傻了

長榮航勤拖機出意外！A321機翼撞破波音777飛機機鼻　畫面曝光

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

直擊張立昂復出上工！

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

YG回應了！Rosé爆戀上大16歲姜棟元

更多

最夯影音

更多
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面